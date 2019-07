El Consorci de Museus impulsa la innovació pedagògica a través de l’art amb la convocatòria ‘Resistències artístiques’

Print This Post

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana llança una nova edició de la convocatòria ‘Resistències artístiques’ per a producció artística en entorns educatius. El termini per a presentar projectes finalitza el 9 de setembre.

Dirigida a creadores i creadors, a títol individual o en col·lectiu, que desenvolupen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives i col·laboratives, aquesta convocatòria seleccionarà 30 projectes per a 30 centres educatius de la Comunitat Valenciana, 10 en cada província.

Com resultat d’aquesta convocatòria, que compleix la tercera edició, al voltant de 1.000 alumnes de diferents nivells educatius (Infantil, Primària, Secundària i, fins i tot, cicles formatius) han participat en més de 40 projectes artístics des de l’aula.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “‘Resistències artístiques’ és un projecte que transcendeix l’àmbit del museu i que implica tota la comunitat educativa per a convertir-se en una potent eina d’innovació pedagògica. Els projectes seleccionats busquen dotar el docent de nous recursos i valors que es generen a través de les pràctiques artístiques i col·laboratives, sense eixir del propi centre, creant vincles entre art i educació”.

En aquesta convocatòria, el Consorci de Museus compta amb la col·laboració del Cefire Artisticoexpressiu. Pepa Ortiz, assessora d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual del Cefire, ha destacat “la diversitat del professorat que s’adhereix a aquest programa, tant d’arts plàstiques, com també d’altres matèries com Filosofia, Història o Educació Física i, de la mateixa manera, s’han dut a terme projectes de disciplines molt diferents com ara dansa, projectes audiovisuals, etc.”.

Ortiz ha assenyalat així mateix que en aquestes edicions passades “s’ha perdut la por d’encaixar els projectes dins del currículum escolar, que és una de les inquietuds més importants del professorat. S’ha comprovat com el currículum escolar és prou permeable per a acollir aquestes propostes. La creació contemporània és, a més, una eina d’anàlisi de la realitat que permet abordar diferents temàtiques de tipus social o de gènere dins de l’àmbit de l’escola”.

Amb un pressupost de 252.000 euros, és la convocatòria de perfil educatiu amb la inversió més elevada de totes les realitzades per la institució museística.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana entén l’art i els processos de creació contemporània com a instruments d’expressió, però també de comprensió i reflexió de la realitat; i, de la mateixa manera, l’educació artística com una ferramenta primordial en els processos d’aprenentatge.

Pérez Pont ha recordat que “l’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània als processos d’aprenentatge per a ampliar l’àmbit professional de les creadores i creadors, mitjançant la producció de projectes artístics col·laboratius en els centres educatius de la Comunitat”.

Paral·lelament a aquesta convocatòria, el Consorci de Museus, amb l’ajuda del Cefire Artisticoexpressiu, ha obert també la convocatòria per províncies perquè els centres educatius puguen sol·licitar-ne la participació i acullen algun dels projectes (fins al 29 de setembre).

La convocatòria ‘Resistències artístiques’ seleccionarà per al curs escolar vinent 30 projectes, almenys la mitat dels quals correspondran a creadores o creadors amb arrelament a la Comunitat Valenciana.

Poden optar a la convocatòria creadores i creadors, a títol individual o en col·lectiu, que desenvolupen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives/relacionals/col·laboratives i pedagogies crítiques.

Amb aquesta convocatòria es busca crear entorns de treball col·laboratius que unisquen art i educació. Els projectes seran presentats per les creadores i creadors i hauran d’involucrar la comunitat educativa, considerant tant estudiants com professors els agents actius d’un procés de creació artística contemporània, participatiu i relacional, mitjançant el qual atendre les demandes i necessitats d’una determinada comunitat escolar.

Les propostes que es presenten han de tindre com a objectius: visibilitzar la situació dels entorns escolars mitjançant l’aplicació de processos de creació artística contemporània, fomentar la creació artística contemporània com a eina d’anàlisi i reflexió de problemàtiques socials, polítiques o de gènere en l’àmbit escolar, així com promoure la capacitat social de resoldre problemes mitjançant el treball en comunitat i establir relacions entre la creació artística contemporània i els àmbits d’educació formal.

Les projectes tindran una duració temporal de tres mesos, i es realitzaran en els centres escolars adherits a aquest programa, entre els mesos de novembre de 2019 i maig de 2020 i podran utilitzar, segons el projecte i les necessitats de cada un, les instal·lacions disponibles en cada cas: el Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), el Centre del Carme de València i el Museu de Belles Arts de Castelló.

S’estableix una dotació econòmica total de 252.000 euros, dividida en trenta imports de 8.400 euros per a cada un dels projectes (5.000 euros destinats a la producció del projecte, 3.000 euros en concepte d’honoraris i fins a 400 euros per a desplaçaments).

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà l’endemà de ser publicat en el DOGV i finalitzarà el 9 de setembre de 2019.

Selecció dels projectes

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, que garantirà la presència de representants de la societat civil, d’experts en la matèria i del Consorci de Museus.

Aquest jurat estarà format per Karin Ohlenschläger, crítica, comissària i directora d’activitats de Laboral Centre d’Art i Creació Industrial (a proposta d’AVCA, Associació Valenciana de Crítics d’Art); Consuelo Serrano Garzón, professora i vicepresidenta de l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix, AVPD (a proposta d’AVPD); Lledó Martínez Queral, assessora d’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual del Cefire Artisticoexpressiu (a proposta de Cefire Artisticoexpressiu) i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.