El Consorci de Museus impulsa projectes per a visibilitzar les dones artistes de les comarques valencianes

El Projecte DAR (Dons Artistes Rurals) treballa en el desenvolupament professional i personal de les dones artistes de les comunitats rurals

A partir d’entrevistes a artistes i historiadores, ANTÍGONES genera una recerca necessària i recupera la història de l’art oblidada als museus i pren com a cas d’estudi el MUBAG

‘A la fresca!’ és un projecte de mediació que busca consolidar els vincles entre el MACVAC i les veïnes de Vilafamés

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana impulsa el desenvolupament de diversos projectes per a donar visibilitat a les dones artistes, historiadores i investigadores de les comarques valencianes, especialment en entorns rurals.

El director de l’entitat, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “treballem per a contribuir a la construcció d’una societat més justa i igualitària, des de l’àmbit de la cultura. En aquest sentit, a través de les nostres convocatòries públiques estem desenvolupant projectes d’investigació de relectures de gènere entorn de les col·leccions dels museus valencians; amb l’impuls d’iniciatives que busquen donar suport i visibilitat a dones artistes que desenvolupen el seu treball en entorns rurals, així com projectes de mediació per al foment de la participació de dones en la cultura”.

Entorn d’aquestes línies de treball el Consorci de Museus té actualment tres projectes en marxa en diferents punts de les comarques valencianes, tant a València, com a Castelló i Alacant. L’entitat museística celebra hui el Dia de la Dona Treballadora en l’art i, amb aquest motiu, en presenta alguns.

El Projecte DAR (Dons Artistes Rurals), de Clara Albacete, treballa en el desenvolupament professional i personal de les dones artistes de les comunitats rurals. El projecte s’emmarca dins de la convocatòria ‘CoSSos. Comunitats de sabers subalterns’ del Consorci de Museus. El seu objectiu és l’impuls d’iniciatives d’empoderament d’aquestes dones, visibilitzant el seu treball, des del coneixement de les seues necessitats i orientació laboral.

En aquesta primera fase del projecte, es va llançar una convocatòria per a la selecció de les participants procedents de la Mancomunidad de La Serranía, que engloba 12 municipis: Alcublas, Andilla, Bugarra, Calles, Casinos, Chulilla, Gestalgar, Higueruelas, Losa del Obispo, La Yesa, Pedralba, Sot de Chera i Villar del Arzobispo.

Com a resultat es va seleccionar 15 artistes: Susa Alcántara, Gemma Alcolea, M. José Cabanes, Concha Daud, Verónica Deltoro, Carmen Gabarda, M. José Llatas, Nayra López, M. José Mateo, Desireé Moreno, Gloria Navarro, Verónica Navarro, Blanca Pastor, Victoria Sánchez i Ana Veintimilla.

Des de febrer, les creadores han assistit a diverses sessions formatives i han participat en un curs d’orientació laboral per a artistes visuals, impartit per l’expert en art contemporani, Jaime López, de l’associació Arte Sostenible. El pròxim 25 de març es presentarà les artistes i els treballs realitzats durant el projecte en un acte al Centre del Carme Cultura Contemporània.

Per a Clara Albacete, coordinadora d’aquesta iniciativa, “aquest projecte hauria d’estendre’s a altres dones artistes de l’Espanya buida. Ser dona, artista i residir en un medi rural suposa una triple dificultat per a desenvolupar-se professionalment”.

Quatre edicions ‘resetejant’ els museus

Amb l’objectiu d’avançar cap a una museologia més inclusiva i crítica, el Consorci de Museus va crear en 2017 la convocatòria ‘RESET. Relectures de gènere i multiculturalitat’. Es compleix la quarta edició d’aquesta convocatòria que ha impulsat el desenvolupament de projectes d’investigació entorn de les col·leccions dels museus de Belles Arts d’Alacant i Castelló, del Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA) i del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) a Castelló.

Actualment, el projecte ANTÍGONES, del col·lectiu monoDestudio (Gema Jover Roig, Sandra García Ramírez i Jordi Propietari Oltra) pretén reforçar el principi d’igualtat en l’àmbit de la cultura i la creació artística.