El Consorci de Museus llança una nova convocatòria dirigida a la producció de projectes artístics en comunitat

Connect on Linked in

– ‘CoSSos. Comunitat de sabers subalterns’ seleccionarà 8 projectes dotats amb 8.000 euros cada un que busquen la inclusió i la cohesió social de diferents col·lectius



– La convocatòria està dirigida a artistes que situen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives i també a col·lectius i agents socials

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha llançat una nova convocatòria pública, ‘CoSSos. Comunitat de sabers subalterns’, per a la selecció de projectes de producció artística en entorns col·laboratius.

Amb una inversió total de 64.000 euros, la convocatòria busca 8 projectes dotats amb 8.000 euros cada un que fomenten el treball en xarxa amb la ciutadania, preferentment en línia, i d’aquesta manera s’obri la porta a un altre tipus d’accions culturals, basades en el treball comunitari i col·laboratiu.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “aquesta convocatòria busca promoure el treball artístic en comunitat, activar la relació amb diferents col·lectius per a donar-los veu i així ens permetem construir la realitat mitjançant un relat coral, a través de la cultura”.

Segons Pérez Pont, “en els últims anys treballem en la configuració de noves institucionalitats, amb un projecte cultural més obert i plural, buscant diferents fórmules de relació amb els públics. Especialment ara, amb la crisi generada per la COVID-19, és important l’experimentació amb altres formats en nous entorns de col·laboració i de cura de la ciutadania”

El director del Consorci de Museus ha recordat que “tenim altres tres convocatòries obertes per a processos artístics en centres educatius (Resistències artístiques), per a projectes de relectures de gènere i multiculturalitat (Reset) i de mediació cultural per a joves (Cercles), amb una inversió per a les quatre de 339.800 euros, per a reactivar la cultura, donar suport al sector artístic valencià i contribuir a la seua professionalització”.

‘CoSSos’ ofereix un marc per al desenvolupament de projectes de producció cultural situada en realitats concretes i amb col·lectius específics, per a ampliar l’espai públic del coneixement a altres veus i sabers en relació amb els discursos i coneixements que traspassen la mateixa institució.

Els projectes que es presenten han de tindre com a objectius: construir nous relats que recullen la part del coneixement que ha quedat subordinat en els discursos històrics de les institucions de l’art; visibilitzar la situació de les comunitats o col·lectius; enunciar i compartir altres sabers, elaborats de manera col·lectiva per a generar així processos d’inclusió i cohesió social.

Els projectes aprovats es programaran, d’acord amb les persones seleccionades, entre 2020 i 2021 i la seua duració podrà variar d’entre 3 i 12 mesos.

Les sessions de treball es plantegen fonamentalment a distància, i es preveu la possibilitat de trobades presencials al Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant, el Centre del Carme Cultura Contemporània de València i l’Espai Cultural Menador de Castelló.

Els projectes disposaran d’una interfície en línia del Consorci de Museus que disposa d’eines sincròniques i asincròniques de trobada i comunicació, així com accés als seus canals virtuals.

Poden optar a la convocatòria creadores i creadors, a títol individual o en col·lectiu que situen el seu treball en el camp de les pràctiques participatives i pedagogies crítiques, així com col·lectius, entitats o agents socials, a títol individual o en col·lectius. Almenys la meitat dels projectes seleccionats han de correspondre a creadores o creadors que tinguen el lloc de naixement o residència al territori valencià.

El termini per a presentar projectes finalitza el 13 de juliol de 2020.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades queda constituït un jurat integrat per José Ayelo Pérez, a proposta de Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura; Anna Recasens, a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló -AVVAC; Carles Xavier López Benedí, a proposta de la Coordinadora Valenciana d’ONG per al Desenvolupament i José Luis Pérez Pont, director gerent del Consorci de Museus.

En la valoració es desestimaran els projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat, i d’aquesta manera es garanteix la igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere, raça, llengua i orientació sexual.