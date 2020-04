El Consorci de Museus obri la convocatòria que seleccionarà 100 continguts culturals en format digital

Connect on Linked in

El termini de presentació de propostes finalitzarà el 7 de maig

La convocatòria pública #CMCVaCasa ‘Cultura online’ està dirigida a les persones professionals de l’art, la investigació i el pensament nascudes o residents al territori valencià

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha llançat la convocatòria #CMCVaCasa ‘Cultura online’ que seleccionarà 100 continguts culturals en format digital. El ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ ha publicat la convocatòria, el termini de presentació de propostes de la qual finalitzarà el pròxim 7 de maig.

La convocatòria #CMCVaCasa ‘Cultura online’ s’emmarca dins del paquet de mesures ‘reaCtivem’ de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a fer front als efectes que provoca en el sector cultural la paralització d’activitat generada per la COVID-19.

La convocatòria busca potenciar la divulgació de les arts visuals en sentit ampli a partir dels treballs teòrics i pràctics de creadores i creadors nascuts o residents al territori valencià. Compta amb una dotació de 100.000 euros per a seleccionar 100 continguts del camp de les arts visuals, que siguen susceptibles de ser mostrats digitalment.

El resultat d’aquesta convocatòria permetrà difondre en el web i en les xarxes del Consorci de Museus i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport l’activitat artística seleccionada per a posar-la al servei del públic i, alhora, contribuir a la generació de continguts de creació contemporània.

La secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit, ha destacat que “cal donar solucions concretes a cada sector cultural afectat per la situació en la qual ens trobem i som molt conscients que els creadors i creadores ara mateix tenen molt poc marge de maniobra per a donar eixida a les obres que estan desenvolupant, per això volem arribar al màxim nombre d’artistes i posar-hi el nostre granet d’arena”.

Per a la selecció de les propostes presentades s’ha constituït un jurat conforme als criteris que estableix el codi de bones pràctiques en la cultura valenciana. El jurat està presidit per la presidenta de la Comissió Cientificoartística del Consorci de Museus, Carmen Amoraga, i format pel director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, així com per Irene Ballester Buhigues, a proposta de l’Associació Valenciana Crítics d’Art (AVCA); Concha Ros, per part de l’Institut d’Art Contemporani (IAC); Ricardo Forriols, per l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de la CV (LAVAC); Virginia Paniagua, a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC); Ángel Martínez, per part de l’Associació Dissenyadors Comunitat Valenciana (ADCV); José Ramón Alcalá, per l’Associació Nacional d’Investigació en Arts Visuals (ANIAV); Luci Gutiérrez, per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV), i Juncal Caballero Guiral, a proposta de Mujeres en las Artes Visuales (MAV).

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha assenyalat que “des de la Direcció General estem treballant braç a braç amb el Consorci de Museus en tots els seus projectes perquè repercuteixen directament en els sectors culturals i en la ciutadania i aquesta iniciativa és l’exemple perfecte del mode de treballar del Consorci: ampli i transparent”.

Carmen Amoraga ha volgut agrair “l’esforç a tot el personal, tant el que es veu com el que és invisible, perquè la cultura continue activa i també ha agraït la resposta de la ciutadania que no ha deixat d’accedir als continguts culturals en aquesta etapa que estem vivint”.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha manifestat que “des de les institucions culturals, des del Consorci de Museus, estem treballant perquè la situació de paralització de l’activitat cultural, provocada per la COVID-19, no supose una fallida econòmica en l’àmbit cultural valencià, i especialment sobre el sector de les arts visuals”.

“A través de diferents accions com aquesta estem oferint el nostre suport al sector creatiu valencià en col·laboració amb les principals associacions de les arts visuals al nostre territori. El nostre objectiu, al mateix temps, és continuar proporcionant a la ciutadania continguts culturals de qualitat, d’accés lliure”, ha afegit.

La remuneració per a cadascun dels continguts culturals seleccionats serà de 1.000 euros i se seleccionaran les obres atesa la qualitat i l’interés del projecte, el contingut innovador, la capacitat d’experimentació en llenguatges i la seua contribució a divulgar el panorama creatiu valencià.

Poden optar a la convocatòria persones nascudes o residents en territori valencià, així com projectes de galeries de la Comunitat Valenciana, que desenvolupen el seu treball en el camp de les arts visuals en sentit ampli (teoria i pràctica).

Atés el compromís de vetlar pels criteris d’igualtat de gènere, la meitat dels continguts seleccionats correspondran a creacions realitzades per dones i l’altra meitat, per homes.