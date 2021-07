El Consorci de Museus obté el reconeixement del Ministeri de Cultura pel seu catàleg ‘Prohibit fixar cartells

Connect on Linked in

El catàleg de l’exposició ‘Prohibit fixar cartells. REA. Cartells Valencians 2000-2020’, editat pel Consorci de Museus, ha obtingut el tercer premi en els Llibres Millor Editats

L’exposició es podrà veure a partir del pròxim 14 de juliol a la Llotja del Peix d’Alacant

El catàleg de l’exposició ‘Prohibit fixar cartells. REA. Cartells Valencians 2000-2020’ editat pel Consorci de Museus ha obtingut el tercer premi en els Llibres Millor Editats que concedeix el Ministeri de Cultura i Esport en la categoria d’art per la “magnífica maquetació i extraordinària composició, amb uns colors i una estètica a destacar”, segons han indicat fonts del Ministeri.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha felicitat el Consorci de Museus per aquest premi que reconeix “la tasca exquisida que fa i com cuida tots els detalls del procés de creació d’una exposició”. Amoraga ha indicat que els catàlegs de les exposicions són documents que contextualitzen la mostra però també serveixen per a donar-la a conéixer fora de l’espai on s’ubica. I en aquest cas, ha divulgat la “prolífica tradició cartellística al llarg de la història que ha tingut la Comunitat Valenciana”.

El director del Consorci, José Luis Pérez Pont, ha manifestat la seua satisfacció pel premi, que considera un reconeixement a la línia editorial pròpia, del Consorci de Museus, que es cuida i es treballa de manera paral·lela a la producció expositiva.

Segons Pérez Pont, “s’editen catàlegs tant de les exposicions, en què s’inclouen estudis dels i les comissàries i d’experts i expertes en la matèria, com publicacions relacionades amb les residències artístiques o la tasca d’Educació i Mediació del Consorci de Museus. Tot aquest treball ens permet impulsar la investigació artística i alhora donar suport al sector del disseny i de l’edició al territori valencià”.

En aquest sentit, Pérez Pont ha anunciat que “un any més estem presents en la fira internacional d’art contemporani ARCOmadrid, que se celebra aquesta setmana, del 7 a l’11 de juliol, dins del projecte Arts Libris, amb algunes de les nostres publicacions d’art més destacades”.

El catàleg, amb textos de MacDiego i Boke Bazán i dissenyat per Nocionesunidas i demartes estudio, arreplega el treball desenvolupat per a l’exposició ‘Prohibit fixar cartells. REA. Cartells Valencians 2000-2020’ que el Consorci de Museus ha produït en col·laboració amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV).

La mostra, que es va presentar en 2020 al Centre del Carme Cultura Contemporània de València i que s’ha pogut veure recentment al Museu de Belles Arts de Castelló, amb el suport de l’IVC, prepara aquests dies la itinerància cap a Alacant. El Consorci de Museus presentarà l’exposició a la Llotja del Peix d’Alacant, a partir del pròxim 14 de juliol, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alacant.

‘Prohibit fixar cartells. REA. Cartells Valencians 2000-2020’ mostra una panoràmica del cartell al territori valencià per mitjà de més de 400 cartells dels últims 20 anys, de 365 autors i autores de les diferents generacions, en un començament de segle en què la creativitat valenciana gaudeix del prestigi més alt.

Participen en la mostra creadors i creadores de les comarques de Castelló, València i Alacant, així com professionals d’altres llocs que han treballat en campanyes desenvolupades al territori. Organitzada cronològicament, en l’exposició el cartell es reivindica com la memòria gràfica de la cultura i la societat valenciana de les últimes dècades.