El Consorci de Museus organitza 28 exposicions amb obra de més de 160 artistes per donar suport al sector creatiu i als artistes afectats per la riuada

Tall de veu: Pilar Tébar

Presenta més de 20 cicles i festivals i un programa educatiu anual per primera vegada a les tres províncies

El Centre del Carme reuneix diferents mirades cap a la ceràmica contemporània, la il·lustració, el videoart, l’art urbà o les falles

L’ent museístic revisa l’obra de Pedro Orrente, Manuel Benedito, Paolo de San Leocadio o Gisbert als museus de belles arts

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha presentat la programació per a 2025, centrada en el suport a la creació artística valenciana, la recuperació del sector afectat per la riuada i la vertebració del territori amb 28 exposicions, més de 20 programes públics i iniciatives d’educació a través de l’art.

La secretària autonòmica de Cultura, Pilar Tébar, ha explicat que el suport a la creació artística afectada per la riuada travessa tota la programació: “En col·laboració amb les associacions d’artistes AVVAC i de galeries LAVAC, el Consorci de Museus ha sigut una finestra d’ajuda aquests mesos. A través del programa Cultura Resident, s’han traslladat més de 140 peces danyades als magatzems del Centre del Carme, on han sigut estabilitzades i avaluades per experts en conservació preventiva”.

Entre les exposicions destacades es troben ‘La petjada de la DANA en la pràctica artística’ i el projecte ‘Salvem les fotos’, en col·laboració amb la Universitat de València. A més, l’artista Vinz Feel Free portarà la seua exposició ‘Principis’ a les zones afectades per la riuada, i la col·lecció Carmen Thyssen cedirà una selecció d’obres d’artistes valencians per posar el focus en València.

La programació s’inaugura amb una intervenció mural de Pedro Mecinas al claustre gòtic del Centre del Carme, sota el lema ‘Alçar el vol junts’, que simbolitza la recuperació cultural i social de València.

El director-gerent del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha destacat que l’objectiu del CMCV és estimular el treball d’artistes valencians i donar suport al sector. Només en l’àmbit expositiu es reuniran més de 160 artistes, molts d’ells afectats per la riuada.

El Centre del Carme acollirà exposicions dedicades a la ceràmica contemporània, la il·lustració, el videoart, la tecnologia, el disseny, l’art urbà i les falles. Algunes de les mostres destacades són ‘Peus de fang, cor de porcellana. La ceràmica de l’art’, comissariada per José Luis Clemente, i ‘Història il·lustrada de la pintura valenciana’, dirigida per Catalina Martín Lloris.

A més, hi haurà projectes individuals que aborden temàtiques com la discriminació racial (Carlos Martiel), els perills del canvi climàtic (Keke Vilabelda), la desmitificació de l’artista (Laura Palau, premi Alfons Roig 2024) o la revisió de l’obra pictòrica amb Mavi Escamilla i Pepe Beas.

El Consorci de Museus també revisarà l’obra de Pedro Orrente, Paolo de San Leocadio i Antonio Gisbert als Museus de Belles Arts de València, Castelló i Alacant, així com la de Manuel Benedito al Museu de la Ciutat de València.

Programes públics i educatius

El Consorci de Museus participarà en més de 20 cicles i festivals, tant al Centre del Carme com a Castelló i Alacant. Entre ells destaquen ‘Claus per al cinema’, ‘Trobades al Carme’, CCCConexions i ‘Art i medi ambient’. També es mantindrà la col·laboració amb festivals com ENSEMS, Cinema Jove, 10 Sentits, DOCS València, Festin, Russafa Escènica, Circuito Bucles, Migrats Dansa, Volumens i VIPA.

A nivell educatiu, per primera vegada, el Consorci de Museus assumirà la gestió del programa educatiu de tres museus: EACC a Castelló, Centre del Carme a València i MACA i Les Cigarreres a Alacant. També es reforçarà la xarxa PLANEA de pràctiques artístiques a l’escola pública i el Màster PERMEA, organitzat en col·laboració amb la Universitat de València.

Bugeda ha conclòs que aquests programes, sumats a les residències artístiques de Cultura Resident, permeten connectar els centres d’art valencians i els artistes amb contextos nacionals i internacionals, generant majors oportunitats per a la creació valenciana.