El Consorci de Museus promou la professionalització de la mediació cultural amb la selecció de 43 projectes

El CMCV ha donat a conéixer la decisió del jurat de quatre noves convocatòries: ‘Resistències artístiques’, ‘Reset’, ‘Cercles’ i ‘CoSSos’

‘Resistències artístiques’ és la convocatòria de major inversió, amb 252.000 euros i 30 projectes en centres educatius del territori valencià

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) reforça la relació de la ciutadania amb la cultura des de l’àmbit educatiu i social amb una inversió de 339.800 euros. Una partida que correspon a la selecció en quatre noves convocatòries públiques per a 43 projectes d’artistes, investigadors i investigadores i professionals de l’educació i la mediació cultural.

Així ho han decidit els quatre jurats constituïts per a aquestes quatre convocatòries, que s’han reunit entre el 19 i el 21 d’octubre. José Luis Pérez Pont, director del CMCV i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), ha valorat la gran qualitat de propostes individuals i col·lectives: “Els 43 projectes seleccionats ens ajudaran a acostar al públic la cultura més enllà dels museus, apostant per l’educació i la socialització”.

Les convocatòries decidides han sigut les de ‘Resistències Artístiques. Processos artístics en entorns educatius’; ‘Reset. Relectures de gènere i multiculturalitat’; ‘Cercles. Joves activant museus’ i ‘CoSSos. Comunitats de sabers subalterns’. Programes dirigits a artistes, investigadors i investigadores i professionals de l’educació i de la mediació cultural que desenvolupen el seu treball en l’àmbit de les pràctiques col·laboratives, entenent la mediació com a camp expandit que va més enllà del museu per a involucrar la ciutadania i especialment els i les més joves com a generadors de cultura.

Resistències artístiques

Per a la convocatòria ‘Resistències artístiques’, el jurat, reunit el 19 d’octubre i presidit per la presidenta de la Comissió Cientificoartística del Consorci de Museus, Carmen Amoraga, i format per María Dolores Más Hernández (a proposta de l’Associació Valenciana de Professors de Dibuix AVPD); María Tinoco Suárez (a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló – AVVAC); Pepa Ortiz Romaní (a proposta de CEFIRE Artisticoexpressiu), i José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha decidit a favor de les candidatures de 30 centres educatius, deu per província.

Els projectes seleccionats són ‘Nuestra casa/nuestro mundo al cubo’, de Dolores Domingo Garzarán; ‘Anim’art, cinema que canvia el món’, de Silvia Ana Carpizo; ‘Resistir a l’adultocràcia’, d’Alba Oller Benítez; ‘Fuera de escena’, d’Elisa Martínez Matallin; ‘Activistes del so’, d’Adolf Murillo Ribes; ‘Esmorzar interespècies’, de Joaquín Lucas Guirao; ‘Sin grietas no habría mares’, d’Estelle Jullian; ‘Diseños que se pueden tocar’, de Silvia Salvador Kopp; ‘Monumento a las cuevas’, de Diana Guijarro Carratalá; ‘Divers-envers’, de Vanessa Julian Palau; ‘Sin filtros. Una manera de ir más allá a través de la performance’, d’Isabel León Guzmán; ‘Arte para el cambio’, de Marco Ranieri Ranieri; ‘Cartografía Inmediata’, d’Agustín Serisuelo Franch; ‘Experiencias reales para niños reales’, de Nuria Fuster García; ‘Marrrr’, d’Helena Pilar Gómez Pérez; ‘Anti’, de l’associació Fractals Educación, i ‘Dansa i no gènere (cos i espai)’, de Columpiant La Dansa-Marta Gacía Navarro.

També han sigut seleccionats ‘Simbiontes. Diseño ficción y relaciones multiespecie’, de Laura Salguero Rubio; ‘Eres semilla’, de Género Fresco Asociación Artística; ‘La tiranía de la felicidad’, de Joao Diogo Guerra Pedro Da Silva Lázaro; ‘Cápsulas para el futuro’, d’Estefanía Díaz Ramos; ‘Els monstres quan els mostres s’envaixen’, de Simeón Llicer Ferri; ‘Jo, nosaltres. ‘Un assaig fotogràfic sobre l’adolescència’, de Santiago Fernández Honrubia; ‘El món al revés’, de Vicent Gisbert Soler; ‘Pausa. Ací i ara’, d’Enric Redón Montañés; ‘Aula kine’, de Cintia Solbes Victoria; ‘¿fan-qué? Un fanzine colectivo en imágenes’, de Va! Asociación Cultural; ‘Los detalles y las cosas’, de Paula Claudia Miralles Pellicer; ‘Pinocchio en llamas’, de Susana Rey Crespo; ‘Formar. Perdre les formes, trobar-ne d’altres’, de Neus Lozano Sanfèlix.

Els projectes que queden en reserva són ‘Taller temporal de moda y artivismo’, d’Óscar Miguel Blanco Sierra; ‘Crea tu propio libro’, d’Irene González Chana; ‘Spoiler alert’, d’Aurora Diago Romero; ‘Cuneta. Músicas brutas’, d’Alba Mucia García, i ‘En la parte más oscura del bosque’, d’Azucena Abril Alonso.

En concret, l’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d’aprenentatge i fer que l’alumnat se senta un agent actiu, igual que el professorat.

Aquesta és la convocatòria de major inversió, amb 252.000 euros, la qual cosa suposa 8.400 euros per a cada projecte, que es desenvoluparà entre gener i juliol de 2022 a Las Cigarreras Centre Cultural d’Alacant, el CCCC i el Menador Espai Cultural de Castelló.

Reset. Relectures de gènere i multiculturalitat 2021

En el cas de la convocatòria ‘Reset. Relectures de gènere i multiculturalitat’, el jurat ha sigut presidit aquest 19 d’octubre per la presidenta de la Comissió Cientificoartística del CMCV, Carmen Amoraga, i integrat per Cristina Martínez Alarcón, a proposta de l’Institut de les Dones; Elisa Lozano Chiarlones, a proposta de l’Associació Nacional d’Investigadors en Arts Visuals-ANIAV; Isabel Tejeda Martín, a proposta de l’Associació de Dones en Arts Visuals-MAV, i José Luis Pérez Pont, director del CMCV.

El jurat ha seleccionat en aquesta convocatòria ‘Màtria’, d’Irene Ballester Buigues, i ‘Mater’, de Nerea Bella García. Les propostes que queden en reserva són ‘Invisibles’, de María de los Ángeles Pérez Martín, i ‘Diàlegs-Art, Equitat i Igualtat’, de Xavier Delgado Franco.

Aquests projectes tindran una duració de 6 mesos i es desenvoluparan entre febrer i desembre de 2022. Cada un d’aquests compta amb una dotació de 5.900 euros, per la qual cosa la partida total ascendeix a 11.800 euros.

‘Reset’ té la finalitat de reforçar la igualtat en l’àmbit de la cultura i de la creació artística amb perspectiva de gènere i atenent la diversitat cultural. Els projectes prendran com a base, per primera vegada, la col·lecció del Museu de Belles Arts de València, a més dels fons del Museu d’Art Contemporani de Vilafamés (MACVAC), per a avançar cap a una museologia més inclusiva i crítica.

Cercles. Joves activant museus

D’altra banda, el 21 d’octubre, el jurat presidit per la presidenta de la Comissió Cientificoartística del Consorci de Museus, Carmen Amoraga, i integrat per Carmen Pavia Donderis (a proposta de l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix – AVPD); Irene Ballester Buigues (a proposta d’Artistes Visuals de València Alacant i Castelló – AVVAC); Jesús Damián Martí Nadal, secretari general de l’IVAJ.GVA Jove o persona en qui delegue; Inmaculada Sanjuán Pérez (a proposta de l’IVAJ); Benjamí Mompó i Peruga (a proposta del Consell Valencià de la Joventut), i José Luis Pérez Pont, director del CMCV, es va reunir per a avaluar les candidatures de ‘Cercles. Joves activant museus’.

Així, s’han escollit tres projectes: ‘¿Cuál es el MOOD?’, de Fractals Educación Artística; ‘No more boring artists. Campamento Escénico 14_18’, d’Iván Jiménez Lorenzo i Juan Diego Cerdá Martínez, i ‘RE-MENADOR’, de Darío Cobacho Velasco. Els projectes que queden en reserva són ‘La cuadratura del círculo’, de Dimitris Tzikopoulos Boskidis i Elena Medina Gil; ‘Chancullo’, d’Ana Lifante Rubira, i ‘LOL’, de Rosario Muñoz Soriano’.

‘Cercles. Joves activant museus’ és una iniciativa conjunta de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i del CMCV que pretén oferir un lloc de reunió, reflexió i aprenentatge col·lectiu entorn de la creació artística actual, amb xiques i xics d’entre 14 i 18 anys, al Museu d’Art Contemporani d’Alacant – MACA, el CCCC i el Menador Espai Cultural de Castelló. Compta amb una dotació total de 12.000 euros, dividida en tres imports de 4.000 euros per a cadascun dels projectes.

CoSSos. Comunitats de Sabers Subalterns 2021

Finalment, en la convocatòria de ‘CoSSos. Comunitats de Sabers Subalterns 2021’, s’han triat huit projectes. En aquest cas, el jurat l’integren María Elba Torres Parra (a proposta de Gestió Cultural. Associació Valenciana de Professionals de la Cultura); Bia Santos (a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló – AVVAC); Carles Xavier López Benedí (a proposta de la Coordinadora Valenciana d’ONG per al Desenvolupament), i José Luis Pérez Pont, director del CMCV, amb la tutela de la presidenta de la Comissió Cientificoartística del Consorci de Museus, Carmen Amoraga.

En la seua reunió, celebrada el 21 d’octubre, es va decidir a favor de ‘Què veus!!!’, de José Manuel García Izquierdo; ‘Folklore. Allò que ens uneix’, d’Elisa Martínez Matallín; ‘Alçar a pols’, de Miquel García Membrado; ‘MvMet-Espais públics més actius i accessibles’, de Gema Jover Roig; ‘Artistaa’, de Neus Lozano Sanfélix; ‘Cientos volando’, de Teresa Juan Tato; ‘Memòries d’arrel’, de Darío Escriche Domínguez, i ‘Agrodiversitat. Laboratori d’art, agroecologia i pedagogies crítiques’, d’Estela López de Frutos. En reserva queden ‘Gitanas: cultura y género’, de Lucía Morate Benito, i ‘El Otrx VLC’, de YoSoyElOtro Asociación Cultural.

El CMCV destina un total de 64.000 euros per a aquesta convocatòria, dividida en huit imports de 8.000 euros per a cadascun dels projectes, que seran programats entre 2022 i 2023 i podran utilitzar les instal·lacions disponibles a Las Cigarreras Centre Cultural d’Alacant, del CCCC i del Menador Espai Cultural de Castelló.

‘CoSSos’ té com a meta la producció cultural situada en realitats concretes i amb col·lectius específics, per a ampliar l’espai públic del coneixement a altres veus i sabers en relació amb els discursos i coneixements que creuen la mateixa institució. Els projectes seleccionats fomenten el treball en xarxa amb la ciutadania, i obrin la porta a un altre tipus d’accions culturals basades en el treball comunitari i col·laboratiu.