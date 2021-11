El Consorci dota els seus bombers amb nous vestits impermeables per a situacions de pluges

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València ha adquirit nous vestits impermeables per a la protecció dels bombers i bomberes quan treballen en situacions de pluges. Per això el Consorci ha adquirit un total de 696 vestits, que hi consten de dues peces, jaqueta i pantaló, i que han suposat una inversió de 151.171,20 €.

Els efectius de bombers del Consorci han començat ja a utilitzar-los en els últims episodis de pluges.

Segons explica el Consorci, els episodis de pluges són cada vegada més freqüents i més virulents, i per això, està duent a terme un innovador estudi per a analitzar la capacitat de buidatge del dispositu del Consorci en situacions d’inundacions.

Esta roba tècnica està preparada per a treballar en condicions de climatologia adversa, consta de tres capes, i està realitzat en color roig d’alta visibilitat. Pel seu disseny i ergonomia millora la comoditat dels usuaris, facilitant la llibertat de moviments en unes condicions extremes.