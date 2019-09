El Consorci enceta un nou curs pràctic per a alcaldes i regidors sobre aspectes bàsics del Règim Local

Print This Post

Fins al dia 10 d’octubre regidors i alcaldes aprendran sobre procediments administratius, urbanisme local i gestió electrònica, entre molts d’altres.



Amb l’inici de la nova legislatura el Consorci de la Ribera ha organitzat una nova edició del curs pràctic per a alcaldes i regidors “Aspectes Bàsics del Règim Local”.



Aquesta acció formativa comptarà amb diversos ponents especialistes en les matèries impartides i es tractaran aspectes de l’administració local com l’organització, els contractes, els serveis municipals, etc.



El President del Consorci de la Ribera, Óscar Navarro, destacava la importància de les jornades tant per a nous regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses com per als que ja tenen experiència.

Entre els assistents a la primera sessió, representants dels diferents grups polítics d’Ajuntaments com el d’Albalat de la Ribera, Algemesí, l’Alcúdia, Sumacàrcer, Beneixida, Carlet, Alzira, Polinyà, entre altres.