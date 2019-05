El Consorci incorpora 9 autobombes valorades en més de 3,7 milions d’euros

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València (CPBV) ha presentat aquest matí al parc de L’Eliana 9 nous vehicles que s’incorporen a la flota per a renovar i millorar la resposta davant emergències.



En concret, es tracta de 5 BUP amb tracció 4×4, per a entorns rurals, i altres 4 BUP 4X2. “La inversió total d’aquestes 9 autobomes ascendeix a 3.773.385euros. Amb això complim amb el nostre compromís de millorar el nostre equipament per a augmentar la qualitat del servei en les emergències”, ha afirmat el president del Consorci, Josep Bort.



Aquestes autobombes disposen de canvi automàtic i tenen una capacitat de 3.500 litres d’aigua i 200 litres de espumògen. Estan equipades amb els equips corresponents d’extinció, rescat, equipament auxiliar, grup electrogen, etc.



Les cabines, amb el xassís de Scania, són 30 centímetres més llargues que les actuals, passant de 2,80 a 3,10 metres. Tenen capacitat per a cinc bombers i una potència de 360 CV, 70 CV més dels que substitueixen.



Els nous vehicles aniran als parcs de Torrent, Pobla de Farnals, Paterna, Cullera, Oliva, Xàtiva, Chiva, Requena i L’Eliana.



Tots els BUP compleixen la Norma UNE 1846 sobre seguretat en camions de bombers en tot el que afecta a prevenció de riscos laborals. Els licitadors degueren presentar una certificació però el Consorci exigeix a més realitzar unes proves de verificació que es realitzen en el INSIA, organismes de la Universitat Politéctica de Madrid homologat pel Ministeri d’Indústria. Es comprova, entre altres aspectes, la seua capacitat de frenat d’ascens i antibolcada lateral, així com les prestacions ergonomia: seients, espai i altura d’escalons per a facilitar l’accés.