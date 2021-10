Print This Post

El Consorci Provincia de Bombers de València tanca la campanya forestal amb un total de 2.320 incendis

La campanya forestal de 2021 es tanca a meitat d’octubre i per això el Consorci Provincial de Bombers de València ha fet balanç de les xifres que deixa esta campanya en quant a les actuacions dutes a terme pels bombers en esta classe d’incendis.

Així, al llarg de tot l’any i fins ara, el Consorci ha intervingut en un total de 2.320 incendis forestals i de matolls, dels que la gran majoria, 2.136, s’hi han produït entre l’1 de juny i l’1 d’octubre, una xifra que fa palesa l’alta perillositat de risc forestal durant els mesos estiuencs.

Respecte a la tipologia d’eixos 2.320 incendis, 2.152 són de matolls, 59 de caràcter forestal, 34 combinen les dues tipologies, i finalment 75 s’hi han produït a zones d’urbanitzacions o cases aïllades a la muntanya.

Segons ha explicat l’inspector el cap del Consorci, José Miguel Basset, “les xifres d’enguany són de les més positives dels últims temps en quant al número d’actuacions dels bombers per incendis forestals o de matoll”. I és que les 2.320 actuacions del 2021 contrasten amb les 3.219 del 2020, on van ser superiors tots els àmbits, tant els incendis forestals, com els de matolls o urbanitzacions.

De fet, si revisem les estadístiques, la de 2021 és la xifra més baixa dels últims cinc anys, i inclús, la segona més baixa des de l’any 2011, per darrere dels 2.279 als que es va descendir en 2015.

Cal recordar que concretament per al risc forestal dels mesos d’estiu, el Consorci Provincial de Bombers de València ha comptat enguany amb un dispositiu de més de 850 efectius, dels que 697 han sigut bombers professionals, 147 bombers voluntaris, 26 unitats de Bombers Forestals de Generalitat i 56 brigades de Diputació de València.

A més, el Consorci ha activat en diverses ocasions al llarg de l’estiu un dispositiu especial de Reforç Forestal, per als dies d’Alerta 3 d’incendis, amb un important reforç de personal i vehicles per a eixos dies de major perillositat d’incendis.

Basset ha destacat també que “enguany no hem tingut cap Gran Incendi Forestal (GIF) a la província de València”. Els grans incendis forestals es caracteritzen per superar les 500 hectàrees. Des de 2017 sols hi ha hagut un a la província de València, cinc si ens remuntem al 2011.