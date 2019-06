El Consorci Provincial de Bombers de València es prepara per a la campanya estival d’incendis forestals amb més de 660 bombers

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València comptarà enguany amb més de 660 efectius per a fer front a la campanya estival contra incendis forestals. Junt a ells, 27 brigades de Bombers Forestals, 56 brigades de prevenció de Diputació de València i mig centenar d’unitats de vehicles terrestres i mitjans aeris.



“Enguany disposem de 2 noves Bombes Forestals Pesades (BFP) de cabina simple i 5 Bombes Urbanes Pesades (BUP) 4×4 de recolzament a incendis forestals que han sigut adquirides aquest mateix any”, ha explicat el president del Consorci, Josep Bort. També amb el Lloc de Comandament Avançat (PMA), el vehicle que incorpora les últimes tecnologies, com a comunicacions a través de Satèl·lit amb llocs on la resta no apleguen, un equip informàtic que assegura connexió i gestió de qualsevol incident sobre el terreny i accés a les bases de dades cartogràfics de recursos i que està en marxa des de l’any passat.



En quant al comportament esperable dels incendis, el president del Consorci, Josep Bort, ha explicat que les “abundants pluges del mes d’abril han rebaixat l’estrès hídric. Ens endinsem en una època amb dies més llargs, de més calor i sequedat i l’escenari d’evolució és el normal i esperat. Per tant, dependrem molt del règim de ponent i de la quantitat de dies que estiga sense ploure. Com més dies de ponent i sense precipitacions, major és el risc”.



Entre gener i maig de 2019 s’han registrat a la província de València un total de 1.206 incendis de vegetació, d’ells 1.101 de matoll, 51 en urbanitzacions, 26 forestals i 28 rural/forestal. Si comparem aquesta xifra amb la del mateix període del 2018 s’observa un notable descens, ja que entre gener i maig de l’any passat va haver-hi 1.525 incendis, d’ells 1.461 de matoll.



Pel que fa a la prohibició d’efectuar cremes i activitats a la muntanya, el període previst comprèn de l’1 de juny al 16 d’octubre.



La prevenció és clau per a afrontar els incendis forestals. “La conscienciació de la població que té un habitatge al costat de la muntanya és crucial. Ha de saber el que implica i ha de fer el que estiga a la seua mà, com mantenir neta la seua parcel·la”, ha apuntat Bort.





DISPOSITIU:

– 660 BOMBERS CPBV



– 140 BOMBERS VOLUNTARIS CPBV





•27 brigades de bombers forestals



• 56 brigades de prevenció de Diputació de València





– 27 Autobombes i 10 bombes forestals pesades CPBV



• 6 helicòpters ( 2 amb BHF), 4 AirTractors (Enguera i Siete Aguas) + 2 AirTractors amfibis del Ministeri (Rebollar)