El Consorci Provincial de Bombers de València ha començat l’any amb un nou curs de formació amb mesures anticovid en 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Consorci Provincial de Bombers de València ha començat l’any amb un nou curs de formació per als bombers interins, apostant per la seua preparació.

El curs, que ha començat el 18 de gener, té una durada prevista de 250 hores, de les que hi ha una part teòrica i un gruix del curs de caràcter pràctic, i que inclou aspectes com ara la preparació en incendis d’interiors, o mitjançant contenidors on es reprodueixen les condicions d’un incendi.

El Consorci ha adaptat la seua formació a l’actual situació de pandèmia, per la qual cosa el curs s’hi ha començat a realitzar en dos grups de 16 alumnes cadascun, que reben les seues classes dins de carpes llogades a l’efecte a Catarroja i Paterna. D’esta manera s’evita l’ús de l’interior dels parcs de bombers de les dites localitats, i es mantenen les corresponents mesures de distància social i higiene.

Està previst que este curs de formació d’interins continue durant uns dos mesos i mig.