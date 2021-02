El Consorci Provincial de Bombers de València intervé a un incendi de vegetació a Alfarp

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València intervé a Alfarp a un incendi de vegetació amb interfase, iniciat a una zona de vegetació pròxima a la urbanització Algepsars. Per este motiu el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha establit la Situació 1 per possible afectació a béns de naturalesa no forestal.

L’avís de l’incendi s’ha rebut prop a les 12:30 h i fins allí el Consorci ha mobilitzat dotacions dels parcs de bombers de Silla, Torrent i Catarroja, diversos comandaments i tècnics forestals del Consorci, així com diverses unitats de Bombers Forestals de la GVA i brigades de Diputació de Divalterra. També un helicòpter de Generalitat.

Els esforços dels efectius s’hi estan centrant a protegir els habitatges propers al lloc de l’incendi i en frenar l’avanç cap a la muntanya. El foc no ha cremat cap casa però sí ha afectat alguna vegetació d’alguna parcel·la.

El Consorci ha instal·lat un Lloc de Comandament Avançat a Alfarp per coordinar totes les operacions d’extinció. Cal recordar que el fort vent està sent el protagonista de la jornada, alimentant els incendis que es puguen produir. Fins a les 15:15 h de hui el Consorci ja ha rebut una desena d’avisos per incendis de vegetació.