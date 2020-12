Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Consorci Provincial de Bombers de València intervé en un greu incendi a Paiporta amb cinc persones afectades

El Consorci Provincial de Bombers de València ha intervingut esta matinada en un greu incendi a Paiporta amb cinc persones afectades. Els fets van ocórrer a l’altura del número 7 del carrer L’Horta de la Localitat, rebent l’avís a les 02:08 h de la matinada

El foc afectava un habitatge de la quarta planta, i fins allí el Consorci hi va mobilitzar quatre dotacions dels parcs de Torrent, Catarroja i Paterna, unitats de comandament de Torrent i un Oficial de guàrdia del Consorci

A l’arribada dels bombers, un dels habitants de la vivenda s’hi havia precipitat per la finestra i estava sent atés pels serveis sanitaris, mentre que altres dos estaven en les finestres per la part exterior, fugint del foc

Els bombers van aconseguir rescatar-les mitjançant el seu vehicle en altura ABE (Autobraç Extensible Articulat).

La resta de l’edifici estava completament evacuat.

En total, hi va haver cinc habitants de l’habitatge afectats i que van ser atesos pels serveis sanitaris.

Paral·lelament al rescat de les persones que estaven en les finestres, els bombers van procedir a l’extinció de l’incendi. La casa on es va produir l’incendi es va veure afectada totalment, quedant completament destruïda. A més, es va inundar de fum tota l’escala i una vivienda de l’edifici del costat es va veure afectada per fum i parcialment per foc el menjador.

Es dona la circumstància que tant l’edifici afectat per l’incendi com el del costat comparteixen alguns elements comuns, formant part del mateix grup.

Els bombers hi van finalitzar les seues tasques a les 04:05 de la matinada.