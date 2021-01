El Consorci Provincial de Bombers de València realitza desenes d’actuacions per vent al llarg de tota la província

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València està realitzant desenes d’actuacions per incidències per vent de nord a sud de la província de València. Al llarg del matí, i fins a les 13:30 h, des del Consorci s’hi han gestionat un total de 64 avisos per vent. Cal recordar que l’AEMET havia alertat que les ratxes de vent podrien superar els 90 km/ h, la qual cosa ha produït tota classe d’emergències al llarg de tota la geografia.



Per tipologia, fins al moment hi ha hagut 30 avisos relacionats per arbres, siga branques o arbres caiguts a la via pública o a les carreteres. Altes 27 corresponen a caigudes o risc de caiguda de diversos d’elements en els carrers de la província, des de planxes metàl·liques, a teules, cartells publicitaris o cristalleres. També altres 7 casos es deuen a caiguda de postes elèctrics o cablejat.



Cal recordar a més, que hui a la província hi havia risc extrem per incendis, i fins al moment, el Consorci ha sigut mobilitzat a tres incendis de vegetació durant el matí del divendres: un entre Turís i Bunyol, un altre a Picassent i un altre a l’Alcúdia.