El Consorci Provincial de Bombers de València rescata a una senderista a Corbera

Els efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han rescatat una dona a una zona rural de Corbera, concretament en la zona de Les Fontanelles. L’avís s’ha rebut a les 13:02 h d’aquest divendres.

La dona s’hi havia lesionat, patint un dolor al genoll que li impedia caminar.

El Consorci ha mobilitzat dotació de bombers de Cullera, sergent d’Alzira, així com al Grup de Rescat en Altura, GERA, del Consorci i a l’helicòpter de rescat de Generalitat. Finalment els rescatadors del GERA junt amb l’helicòpter han evacuat a la dona per via aèria fins al punt on esperaven els mitjans sanitaris.