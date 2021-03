El Consorci Provincial de Bombers destina més de mig milió d’euros als nous equipaments de recàrrega d’aire

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València ha reforçat els seus recursos materials destinats a la recàrrega d’aire respirable, amb una inversió global de 523.874, 34 € en esta àrea.

Amb aquesta important inversió, el Consorci Provincial de Bombers de València es posa al més alt nivell tecnològic i de seguretat en la recàrrega de les botelles d’aire, que són un component essencial de l’equip de respiració autònoma utilitzat pels bombers en qualsevol intervenció de control d’incendis, així com en fugues de gas o qualsevol incident amb risc químic.

Del global de la inversió, 451.252, 56 € s’hi han destinat a la instal·lació de 19 estacions de recàrrega d’aire a 17 parcs de bombers professionals i 2 de voluntaris. Es renoven així materials que en alguns casos tenien entre 20 i 30 anys d’antiguitat.

En 18 de les instal·lacions es compta, entre altres elements, amb compressors i un armari de seguretat que hi permet recarregar dues botelles d’aire respirable a la vegada. La instal·lació dels armaris de seguretat permet, a més del compliment de la reglamentació tècnica d’aparells a pressió, que les operacions de recàrrega de botelles es realitzen amb el màxim grau de seguretat possible per als operaris. En una de les instal·lacions es compta fins i tot amb una sala de seguretat que permet la càrrega simultània de fins a quatre botelles.

D’altra banda, altres 72.621,78 euros es destinen al subministrament d’un remolc tancat de recàrrega transportable d’aire respirable amb armari de seguretat i boteller, per al qual s’hi han adquirit també 30 botelles d’aire respirable. Aquest equip de recàrrega segura es podrà desplaçar per a ser utilitzat en les intervencions d’envergadura on es requerira la intervenció conjunta i prolongada de diverses dotacions de parcs de bombers.