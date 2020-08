El Consorci Provincial de Bombers va intervindre en un incendi industrial a Bétera

Print This Post

L’incendi, declarat ahir dimarts a una fàbrica de banys i sanejaments de Bétera pròxima a la CV-310, va obligar a la intervenció de fins a set parcs del Consorci Provincial València. El foc es va iniciar prop de les tres de la vesprada, i donada la seua evolució, el Consorci va mobilitzar un total de set parcs de Bombers, concretament de Paterna, L’Eliana, Montcada, Torrent, Sagunt, Burjassot i Central. En arribar els bombers no hi havia gent dins la fàbrica i no ha calgut lamentar danys personals. L’incendi es trobava molt evolucionat i els treballs dels Bombers, a més de les tasques d’extinció, s’han centrat a evitar que el foc passara a la resta de naus colindants. A últimes hores de la vesprada, els efectius seguien treballant i la previsió va ser continuar fins la total extinció.