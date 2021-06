El Consorci realitza un simulacre d’incendi d’interfase a una urbanització de L’Eliana

Print This Post

El Consorci Provincial de Bombers de València ha organitzat un simulacre d’incendi d’interfase urbana-forestal a L’Eliana, davant la proximitat de l’època de l’any de major risc d’incendis d’esta tipologia. El simulacre s’hi ha realitzat este divendres. Cal recordar que els incendis d’interfase són molt comuns a la regió mediterrània, afectant tant al terreny forestal com a les urbanitzacions o cases que s’hi troben a la zona.

El simulacre ha tingut lloc a la urbanització Entrepinos de L’Eliana, i fins allí el Consorci ha mobilitzat dues dotacions de bombers dels parcs de bombers de L’Eliana i Paterna, cap de parc de l’Eliana, sergent de Paterna, coordinador forestal, Oficial del Consorci, així com dos operadors de comunicacions i la Unitat Mòbil de Comunicacions, el vehicle que hi funciona com a Lloc de Comandament Avançat des d’on dirigir les actuacions en una situació d’emergència.

El Consorci ha realitzat este simulacre en plena coordinació amb l’Ajuntament de L’Eliana, dins del procés d’implantació del Pla d’Actuació Municipal front al Risc d’Incendis Forestals. Així, a més del Consorci, durant el simulacre han participat personal de l’Ajuntament de L’Eliana així com de Policia Local i Protecció Civil de la mateixa localitat, i fins i tot veïns i veïnes de la urbanització de Entrepinos, amb els que s’han abordat aspectes com ara les vies d’evacuació o punts de reunió.

També hi ha hagut participació de les brigades forestals de la Diputació de València, de manera que amb el simulacre s’ha complert també l’objectiu d’intensificar la coordinació amb este cos.

La presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó, ha destacat que amb esta classe de simulacres “treballem per millorar la coordinació amb els responsables municipals i amb tots els organismes implicats, la qual cosa repercuteix en una millor resposta durant una emergència real”. A més, Amigó ha destacat que “és molt important sensibilitzar als veïns i veïnes sobre la importància de conéixer bé els riscs forestals del seu entorn, i simulacres com este ajuden a minimitzar-los i a estar millor preparats”.