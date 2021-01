El Consorci trasllada a la Delegació del Govern l’informe sobre el redimensionament de plantilla

Connect on Linked in

El Consorci Provincial de Bombers de València ha traslladat a la Delegació del Govern el seu informe sobre el redimensionament de la plantilla del Consorci, en una reunió telemàtica realitzada entre tècnics d’ambdues administracions. A la presentació han estat també el president de la Diputació, Toni Gaspar, i la presidenta del Consorci, Maria Josep Amigó.

L’informe hi va ser encarregat per la direcció del Consorci a l’Institut de Robòtica i Tecnologia de la Informació i Comunicació de la Universitat de València, i en ell s’avalua l’actual situació de la plantilla del Consorci. Es tracta d’un estudi pioner, ja que ha sigut la primera vegada en vora 40 anys que el Consorci ha encarregat una anàlisi d’este tipus, fonamental per concretar les necessitats en matèria de personal.



El document constata que la plantilla actual, de 750 membres entre operatius i administració, no ha variat de manera apreciable des dels anys 90, i que per tant, cal redimensionar-la a la situació i necessitats actuals tant del Consorci com de la mateixa província de València a qui el CPBV presta servei. I és que els aspectes com el volum de població, l’extensió del territori, o el nombre d’emergències ateses, apunten clarament a la necessitat d’un nombre d’efectius superior a l’actual.



La direcció del Consorci ha traslladat hui eixes dades, així com la urgent necessitat d’ampliar la plantilla del CPBV, a la Delegació del Govern, ja que ha de ser l’administració general de l’Estat qui autoritze les modificacions de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de qualsevol organisme públic, per a partir d’ahí treure una oferta pública de treball actualitzada.