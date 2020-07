El Consultori Auxiliar de Sants Patrons de Torrent tornarà a prestar servei

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent s’ha reunit en diverses ocasions durant les últimes setmanes amb els diferents responsables de Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, entre les competències de la qual es troben la gestió dels centres d’atenció primària i consultoris auxiliars, per a analitzar la situació actual i tractar les mesures necessàries a aplicar. D’aquestes reunions, mantingudes per la regidora de Sanitat, Marina Olivares, s’ha obtingut el compromís per part de Conselleria de la reobertura del Consultori Auxiliar de Sants Patrons, el qual tornarà a prestar servei i a funcionar com ha sigut habitual, quan la situació sanitària ho permeta.