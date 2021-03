El consum de fàrmacs per a dormir augmenta un 3% durant la pandèmia

Connect on Linked in

Estudis internacionals després de la primera ona van mostrar que un 19% de la població general presentava insomni clínicament significatiu

El Dia Mundial del Somni se celebra cada any el divendres previ al equinoccio de primavera

Cuidar el somni i adquirir hàbits regulars per a aconseguir conciliar-lo és crucial per a la salut, com recorden els especialistes amb motiu del Dia Mundial del Somni, que se celebra el divendres previ al equinoccio de primavera (en aquesta ocasió, el 19 de març).

Enguany, la qualitat del somni cobra especial importància a causa de la pandèmia, que ha fet augmentar en tot just un 3% el nombre de receptes d’aquests fàrmacs en la Comunitat Valenciana.

L’estrés, la incertesa, els canvis d’hàbits causats pel confinament o fins i tot el teletreball han pogut influir negativament en la qualitat del somni de moltes persones.

“L’insomni està estretament vinculat a la salut mental, per la qual cosa una situació com la pandèmia, generadora d’estrés, por, ansietat, incertesa o duel mal resolt poden facilitar la seua aparició o empitjorament”, explica el metge especialista en Neurofisiologia i expert en Medicina del Somni de l’Hospital Clínic de València Manuel de Entrambasaguas.

En aquesta línia, estudis internacionals publicats després de la primera onada van mostrar una prevalença d’insomni del 39% entre els treballadors sanitaris. El percentatge es reduïa al 19% en la població general, detalla De Entrambasaguas.

“Per a moltes persones ha sigut problemàtica la pèrdua de diferenciació entre l’espai i el temps personal i laboral pel teletreball, la major càrrega en l’atenció als fills, les dificultats de convivència, el temor per l’ocupació… L’efecte sobre les nostres rutines socials i laborals, la disminució d’activitat esportiva o en la naturalesa han pogut afectar de manera negativa la sincronització dels ritmes circadiaris, dels quals el cicle somie-vigília és el principal”, explica l’especialista.

Amb tots aquests condicionants negatius, durant la pandèmia, el consum d’hipnòtics i sedants, fàrmacs utilitzats com a inductors del somni, s’ha incrementat lleument (un 3%) respecte al mateix període de l’any anterior.

En aquest sentit, abans que tractaments farmacològics, les persones expertes insisteixen en algunes claus perquè dormir no es convertisca en un malson: exposar-se a la llum solar durant el dia i realitzar alguna activitat física, o evitar les llums blanques blavoses a la nit, com la que emeten les pantalles dels dispositius electrònics, perquè fan creure al nostre cervell que encara és de dia.

L’esforç val la pena: “Dormir bé podria ajudar a superar les vivències desagradables, a consolidar la memòria, ajudaria en la solució de problemes i potenciaria la creativitat. Aquest ‘consultar-ho amb el coixí’ té, per tant, una base científica”, postil·la Manuel de Entrambasaguas.

Signes que indiquen problemes amb el somni

La dificultat per a iniciar o mantindre el somni o el despertar-se abans de l’hora desitjada són símptomes d’insomni, i es converteixen en un trastorn quan tenen conseqüències diürnes com a cansament, problemes de concentració o irritabilitat.

“Qui dorma molt poc, ho faça massa, en situacions inapropiades o faça coses estranyes durant el somni hauria de consultar-lo amb el seu professional mèdic perquè li remeta a l’especialista, per si poguera presentar algun trastorn del somni”, coincideixen a assenyalar els especialistes Paula Cases, cap de Servei de Neurofisiologia, i Manuel de Entrambasaguas.

“Dormir bé, amb un somni suficient i de qualitat no és una opció o un capritx sinó una funció essencial per a la nostra salut i benestar. S’ha de dedicar entre 7 i 9 hores al somni per a un adult (una hora menys per a les persones majors) i mai menys de sis hores, és una de les millors inversions en salut que podem fer al llarg de la vida”, conclouen.