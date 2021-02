El Cor de la Generalitat realitza una gira per cinc poblacions valencianes

Print This Post

El programa es titula ‘Sacro, Poético, Popular’ i és per a una formació de veus blanques

Els concerts estan dirigits per Óscar Payá Prats

El Cor de la Generalitat, amb una formació constituïda únicament per dones, oferirà una sèrie de concerts per cinc ciutats valencianes amb el títol ‘Sacro, Poético, Popular’ que comptarà amb la direcció d’Óscar Payá Prats i amb Francisco Hervás al piano.

Les poblacions visitades en aquesta gira seran Cheste el dissabte 20 de febrer, Llíria el divendres 5 de març, Villena el dissabte 6 de març, Ibi el dilluns 8 de març i Sagunt el dissabte 13 de març.

El programa ‘Sacro, Poético, Popular’ presenta una sèrie de peces per a veus blanques en què el caràcter dels textos serà l’element vertebrador. Els textos sacres musicats per grans compositors de segles passats i compositors actuals, la poesia de Paul Heyse, Rainer Maria Rilke i Federico García Lorca posada al servei de la música i les cançons populars de Miquel Desclot harmonitzades per Josep Vila i Casañas componen aquest programa eclèctic en què s’alternarà la música ‘a cappella’ amb peces acompanyades pel piano.

Els concerts tindran el programa següent: en la part ‘Sacro’ hi haurà una primera part dedicada a la música sacra des del segle XVI fins al segle XX i una segona part dedicada a la música sacra del segle XXI.

En la primera part s’oferiran les peces ‘Soberana Maria’, atribuïda a Mateo Romero, ‘Duo Seraphim’, de Tomás Luis de Victoria, ‘Psalm 23: Gott ist mein’ de Franz Schubert i ‘Ave verum corpus’ de Francis Poulenc; en la segona part de música sacra del segle XXI s’interpretaran les peces ‘Miserere’, d’Eva Ugalde, ‘Os Justi’, d’Eleanor Daley, i ‘Cantate Domino’, de Josu Elberdin.

En la part ‘Poético’ es cantaran les peces ‘Vier Lieder aus dem Jungbrunnen’, de Johannes Brahms (sobre textos de Paul Heyse), ‘Dirait-on’, de Morten Lauridsen (sobre un text de Rainer Maria Rilke), i ‘Suite de Lorca’, d’Eunojuhani Rautavaara (sobre textos de Federico García Lorca).

I, per últim, per a la part ‘Popular’ s’interpretaran cançons populars de Josep Vila i Casañas (sobre textos de Miquel Desclot): ‘Cançó del conductor de núvols’, ‘Cançó de finestra’, ‘Cançó de la sabatera’ i ‘Cançó del forner’.–