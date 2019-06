El Cor de la Vila continua la celebració dels seus 25 anys al Palau de la Música amb grans col·laboracions

Print This Post

El Cor de la Vila de Godella està de celebració. Fa 25 anys, en la primavera de 1994, un grup de pares i mares del centre Gençana, començaren a actuar baix la direcció de D. Juan Ramón López Montero. Ara, un quart de segle després, celebren este aniversari de la millor manera possible: cantant.

La propera cita tindrà lloc el diumenge 23 de juny, quan es celebrarà a les 11:30 h en la sala Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de València, el concert d’este especial aniversari. La formació, ara dirigida per José T. Poveda, comptarà amb la participació de Mireia Poveda (soprano), Serafín Lorente (contrabaix), Carles Salvador (bateria), Fernando Piqueras (saxo) i Andreu Soler (piano).

Serà el segon dels concerts en el programa dels 25 anys, després del que tingué lloc el darrer diumenge 16 de juny en el teatre Capitolio de Godella.

El programa de concerts consta d’un xicotet repàs a algunes de les peces musicals que han triat els propis coralistes i, com a part principal, uns poemes de Federico García Lorca i una molt interessant incursió al jazz.

D’altra banda, també es va celebrar una exposició retrospectiva, que estigué disponible en el centre cultural Xicranda del 3 al 7 de juny.

L’actual director, José Tomás Poveda Escudera, va substituir a López Montero en 1997. El cor continuà vinculat al centre educatiu Gençana fins a 2002, quan va canviar el seu nom a l’actual Cor la Vila de Godella i va traslladar la seu a dependències de l’antic Escorxador i posteriorment a l’Escola de Música.

El Cor de la Vila ha oferit un gran nombre de concerts de tot tipus en moltes localitats de la nostra Comunitat: obres religioses clàssiques durant Setmana Santa i Nadals, havaneres estiuenques, concerts més lúdics com per exemple de música dels anys 70, concerts de música i poesia, etc.