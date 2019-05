El cordovés Cisco García guanya el XXI Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes d’Almussafes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’esportista, quart en el rànquing nacional, es va imposar tant en individual com en dobles, modalitat en la qual va participar al costat del madrileny Jorge Iglesias

El lliurament de trofeus es va celebrar ahir diumenge 28 d’abril durant l’acte de clausura, que va tindre lloc en les pistes de tenis del Polígon Industrial

El XXI Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes d’Almussafes, celebrat del divendres 26 al diumenge 28 d’abril, va concloure amb la victòria de l’esportista cordovés Cisco García, tenista que va aconseguir la primera posició tant en individual com en dobles, modalitat en la qual va estar acompanyat pel madrileny Jorge Iglesias. El campionat, organitzat pel Club de Tenis d’Almussafes en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes, la Federació Valenciana de Tenis i la Federació d’Esports Adaptats es va desenvolupar en les pistes de tenis municipals, situades en el Polígon Industrial Juan Carles I i va comptar amb un total de 15 jugadors, tots ells en l’elit d’aquest esport a nivell nacional. El regidor d’Esports, Pau Bosch, va participar en el lliurament de trofeus.

Almussafes va tornar a reivindicar el passat cap de setmana la necessitat d’apostar per l’esport adaptat amb la celebració del seu XXI Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes, un esdeveniment esportiu de primer nivell que va reunir, entre el divendres 26 i el diumenge 28 d’abril, a alguns dels tenistes més importants d’Espanya en aquesta modalitat. El cordovés Cisco García, número 4 en el rànquing nacional, va ser l’autèntic protagonista del torneig, atés que es va alçar com a vencedor tant en la categoria individual com en dobles, apartat en el qual va participar al costat del seu company Jorge Iglesias.

En el lliurament de trofeus, que es va dur a terme a les 13.30 hores i després dels últims partits, que es van disputar en les pistes de tenis municipals situades en el Polígon Industrial Juan Carles I, van participar el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch, el president de la Federació Valenciana de Tennis, Antonio Martínez Cascales, i la junta directiva i l’equip tècnic del Club de Tenis de la localitat, entitat que organitza l’esdeveniment al costat del consistori, la Federació Valenciana de Tennis i la Federació d’Esports Adaptats. Així mateix, va estar present en aquest acte de clausura l’alumnat de l’escola de tenis de l’associació, que ha col·laborat en l’open exercint labors d’aplegapilotes.

La vint-i-unena edició d’aquest campionat, puntuable per al rànquing nacional, va comptar amb la participació d’un total de 15 jugadors procedents de Catalunya (7), Andalusia (4), La Rioja (1), Madrid (1), Murcia (1) i Aragó (1). Tots ells ocupen els primers llocs en el rànquing nacional, entre els quals destaquen el guanyador, Cisco García, i Arturo Montes, Francesc Prat, Juanjo Rodríguez i Jorge Iglesias, quart, cinqué, sisé, huité i nové en la classificació, respectivament.

El dijous 25 d’abril, es va celebrar a l’Hotel Bartos el sorteig i la gala amb la qual s’inaugura el campionat, en la qual van participar els jugadors, l’edil Pau Bosch i Paco Pérez i Ana Ortells, directiu i secretària de la Federació Valenciana de Tenis. Donant suport a la iniciativa també van estar els seus col·laboradors, entre els quals es troben nombroses empreses d’Almussafes i de poblacions de l’entorn. Com cada any, el Club de Tenis va aprofitar la trobada per a entregar la Torre Racef a un dels seus patrocinadors destacats, distinció que en aquesta ocasió va recaure en la botiga de material esportiu Espai Esport i que va recollir la seua gerent, la almussafenya Adela Girona.