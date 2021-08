El coronel de la Guàrdia Civil, Amador Escalada rep la Insígnia de la Ciutat de Sueca

L’Ajuntament de Sueca ha distingit amb la Insígnia de la Ciutat a Amador Escalada Sánchez (Madrid, 1960), coronel en cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de València. L’acte s’ha celebrat al migdia de hui en el Saló de Plens amb la limitació d’aforament requerida legalment per la pandèmia: Han assistit familiars, comandaments de la històrica institució armada i representants dels grups polítics municipals representats en el Consistori de la capital de la Ribera Baixa.



L’acord del reconeixement va ser adoptat per unanimitat per la Junta de Govern Local. L’alcalde, Dimas Vázquez, ha destacat «la gran labor i professionalitat demostrada per Escalada durant tota la seua vida laboral», que ara pràcticament acaba amb el seu pas a la reserva activa.



En l’acte se li ha entregat una placa commemorativa en la qual es destacava el seu «honor, dignitat, valentia, generositat, per a desenvolupar les seues funcions amb fermesa i prudència, per la seua col·laboració i coordinació de recursos dins del nostre territori en la situació de la Covid-19, sent sempre fidel al seu deure i vetlant per la seguretat de tota la ciutadania».



L’alcalde ha fet un repàs de l’extens currículum professional de l’homenatjat abans de mostrar «el meu més sincer agraïment per aqueixa gran labor». I després de recordar que «hem estat i estem davant una situació nova, incerta, una situació en la qual ningú tenia el manual d’instruccions, una situació més que greu com la pandèmia que ha fet tremolar els fonaments de la nostra societat», ha incidit en l’estreta col·laboració de la Guàrdia Civil amb el municipi quan se li ha demanat des de l’Alcaldia més recursos humans i materials en els moments més crítics de la pandèmia, ha conclòs expressant que «des de la corporació d’aquest ajuntament, i des de la ciutat de Sueca, moltes gràcies a vosté, en aquest cas particular hui, i a tot el cos de la Guàrdia Civil, entre altres col·lectius que també van estar en primera línia en aquesta crisi sanitària».



La regidora de Protocol, Celia Beltrán, ha obert l’acte recordant l’acord unànime de la Junta de Govern Local en el qual es destaca l’«excel·lent treball realitzat a la nostra ciutat».



Per part seua, Amador Escalada, ha agraït el gest i a les persones que «des de Sueca van col·laborar de manera estreta amb mi des de la meua arribada a València» i, notablement emocionat es va mostrar satisfet per la seua trajectòria «en el moment que arribes a l’última corba». A més, ha confessat l’excel·lent relació i tracte rebut per totes les corporacions. «Este alcalde demana molt, com és la seua feina, però quan veus que donen, no t’importa donar», ha significat abans de revelar que els assumptes judicials dependents de la Guàrdia Civil a Sueca han descendit un 25,5%.



Sueca, població de llarga tradició agrícola, té un 70% del seu terme municipal dins del Parc Natural de l’Albufera. L’estreta col·laboració amb la Guàrdia Civil, a través del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) i del grup Roca de prevenció i denúncia de robatoris en el camp, entre altres, sempre ha sigut fluida i estreta.

