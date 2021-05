El Corpus a València arribarà precedit per dos xarrades divulgatives sobre la festa

Print This Post

Dimecres i dijous de la setmana que ve, dies 2 i 3 de juny, la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València ha programat dos xarrades divulgatives sobre el Corpus valencià. “Emmarquem estes xarrades, que seran en format digital i es podran seguir per la pàgina de Facebook de Festes de València, en el conjunt d’activitats que organitzem amb caràcter previ a la festivitat i que ens permeten aprofundir en la posada en valor i la difusió del patrimoni cultural d’esta festa”, ha explicat el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

“La situació sanitària ens impedix per segon any celebrar la festa del Corpus valencià en tota la seua plenitud, per això es fa més necessari encara el compromís que hem assumit des de l’Ajuntament de València amb la salvaguarda i la difusió dels seus valors patrimonials”, ha posat en valor Galiana.

Dimecres, dia 2 de juny a les 19.30 hores, la professora d’Història de l’Art de la Universitat Jaume I de Castelló Inmaculada Rodríguez Moya, protagonitzarà la primera de les xarrades, amb el títol «El Corpus de València en l’orbe festiu hispànic: art efímer, carros triomfals i roques».

Especialitzada en art barroc i especialment en art festiu del Barroc, amb estudis com Artefactos de madera. El gremio de carpinteros y el arte efímero barroco en la ciudad de València’ (2017), Acervo efímero: libros, estampas y arquitecturas entre España y México (2017), la coordinació del llibre El rey festivo: Palacios, jardines, mares y ríos como escenarios cortesanos (siglos XVI-XIX) (2019) o la participació en el llibre La fiesta barroca: El Reino de València (1559-1802) (2010), entre altres estudis, investigacions i publicacions.

Un dia després, dijous 3 de juny, també a les 19.30 hores, serà el torn de la xarrada «Gegants i nanos festius a la ciutat de València», a càrrec de Raül Sanchis Francés, professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i especialista en història del teatre, de la dansa i en etnomusicologia. És autor de diversos estudis i investigacions com ara La dansa metafòrica en la festa valenciana (2019), Historiografia del “Ball de Torrent”: De la moixiganga barroca al quadre de balls populars valencians (1692-1929)’ (2013) o La festa i la dansa en les fonts historiogràfiques de la memòria. Corpus documental de la ciutat de València (segles XIII-XVII)’ (2020), entre altres contribucions.

PUBLICACIONS DIVULGATIVES SOBRE EL CORPUS.

També de cara a la setmana vinent hi ha previstes tot un seguit de publicacions divulgatives, com ara la del número 4 d’Els Papers del Corpus, que recull les dos xarrades pronunciades en 2019.

També es reeditarà un retallable de la processó del Corpus publicat en 1990, que inclou tots els elements que hi participen: la degolla, les dansetes, les roques, els gegants, el bestiari, els personatges bíblics, els cirialots, la custòdia… A més, es penjarà al web municipal per a poder descarregar-lo.