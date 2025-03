El Cos de Bombers de València és un dels únics d’Espanya amb una dona en la direcció

La plantilla formada per a la prevenció i atenció d’incendis i altres emergències a la ciutat està composta per 450 efectius, 12 dones són dones

En l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament també treballen 1.775 policies i 338 són dones. El percentatge és superior al de la mitjana nacional

En l’última promoció han entrat 207 policies i 55 són dones

El portaveu del govern municipal, Juan Carlos Caballero, valora “el treball transversal desenrotllat a València per a normalitzar la figura de la dona en tots els àmbits laborals”

L’Ajuntament se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional de les Dones, que enguany reivindica “el talent femení, científicament provat”

“L’Ajuntament de València es distingix com un dels pocs d’Espanya, l’únic juntament amb el de la Comunitat de Madrid i el Consorci d’Astúries, amb dones en rols de lideratge en el Cos de Bombers”. Ho ha destacat hui el regidor de Prevenció, intervenció en emergències i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, i el Dia Nacional del Bomber i la Bombera.



El regidor d’Emergències, també portaveu del govern municipal que enguany reivindica “el talent femení, científicament provat”, ha valorat “el treball transversal desenrotllat a València per a normalitzar la figura de la dona en tots els àmbits laborals i evolucionar, així, cap a una societat més equitativa”.



Juan Carlos Caballero ha detallat que en el Cos Municipal de Bombers, que compta amb una plantilla de 450 efectius, treballen 12 bomberes, una d’elles és inspectora i està al comandament de la Unitat de Logística.



La inspectora cap de la Unitat de Logística, Natalia Dutor, responsable, entre altres matèries, de les relacions externes i de la compra i manteniment de vehicles i material d’intervenció, va ingressar en el cos en 1999 com a tècnic de Protecció Civil, i va accedir a Oficial de Bombers el maig de 2007. L’any 2002 es van incorporar les dos primeres bomberes, María de la Mar Ros i Luisa Arnanz, en una promoció de 114 efectius i després de superar proves físiques adaptades segons sexe als rècords d’Espanya femení i masculí.



En successives promocions s’han anat incorporant més bomberes, fins a dotze en l’àrea d’intervenció. A més, en el servici treballen 7 operadores del CECOM (Centre de Comunicacions) situat al parc centre històric i encarregat de la gestió de tots els avisos rebuts, i dos infermeres que, en torns de 24horas, formen part de les dotacions de l’ambulància de bombers.



Feminització de la professió policial



Pel que respecta a la Policia Local, el 19% de la plantilla, composta per 1.775 persones, 338 són dones. I este percentatge, que es materialitza en 318 dones policies i altres 20 companyes que treballen en tasques d’administració, “és superior al de la mitjana nacional”, tal com ha destacat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell.



Les primeres dones que es van incorporar a la Policia Local de València ho van fer el 3 d’agost de l’any 1981. Les pioneres van ingressar en l’anomenat batalló de trànsit amb 18, 19 i 20 anys, després de superar unes oposicions que exigien les mateixes marques que als hòmens en les proves físiques.



Amb els anys, les dones han accedit a totes les divisions operatives. En 1993 va ser nomenada la primera inspectora dona, María del Carmen Mariblanca, jubilada en 2017, després d’haver exercit el càrrec d’intendent general que ara es denomina Comissària principal durant 12 anys.



En estos moments, hi ha 318 dones policies, i una ocupa un dels 15 llocs de comandament existents. Estefanía Navarrete és la comissària de la tercera unitat de districte i responsable del Grup d’Atenció al Maltractament conegut com a Grup GAMMA, en el qual treballen altres dones policies.



Referent a això, el regidor de Policia Local, Jesús Carbonell, ha assegurat que “la diversitat de gènere en les forces de seguretat millora l’eficàcia, amb diferents perspectives i enfocaments a l’hora de manejar diferents situacions com, per exemple, les que requerixen l’assistència del citat grup GAMMA”. El regidor també ha explicat que “l’Ajuntament de València ha implementat polítiques d’igualtat de gènere que han facilitat la incorporació i promoció de dones en rols policials”.



De fet, en uns dos mesos s’incorporaran 55 dones policies que ara es formen en l’acadèmia, després d’haver superat unes oposicions que incloïen una reserva de places per a dones i que permetran l’ingrés de 207 policies, el 26% dones.