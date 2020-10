El creador de vaixelles per als millors xefs celebra “la força visual” del ball característic de la festa d’Algemesí

Connect on Linked in

El dissenyador José Miguel Piñero presenta els seus Carakols Muixerangers



Venc caragols. Un rètol pintat a mà sobre una taula al costat de la carretera va il·luminar al dissenyador José Miguel Piñero. “Primer era un missatge: ‘Venc caragols’. Em semblava surrealista”. Però a poc a poc va cobrar cos. Caragols de resina. Més grans, més xicotets. Adaptats a diferents ambients. Caragols pirates. Caragols mutants. Carakols. I ara, Carakols Muixerangers.



Els carakols han esbrossat diferents camins per al dissenyador alcoià José Miguel Piñero. La connexió amb la gastronomia era inevitable. Ferran Adrià, el seu germà Albert Adrià, els germans Roca, Dabiz Muñoz, Dani García, Paco Roncero, Quique Dacosta han anat al Taller Piñero per a presentar les seues creacions culinàries en els recipients adequats. Un peix llima per a un assortiment mariner, un plat ploma que es converteix en pergamí per a una broqueta d’ocell, una flor per a presentar unes postres exquisides… La revista Forbes ha reconegut a Piñero com un de ‘Els cent espanyols més creatius en el món dels negocis’.



José Miguel Piñero i el seu germà i manager Antonio han volgut associar els seus carakols a la muixeranga i han entregat a representants de les dues associacions de muixerangers d’Algemesí una xicoteta torre de tres carakols. “El caragol és una icona que va aparéixer de manera espontània en els meus dissenys i he volgut associar-lo amb la vostra festa”, ha explicat l’artista en la sala de plens municipal, “teniu una festa tan arrelada, tan visual, amb una força tan potent, que us he volgut regalar aquests carakols com a punt de partida de possibles sinergies”.



El seu germá Antonio ha suggerit que els carakols admeten tot tipus de presentacions i grandàries. Diferents materials admeten volums diversos. “Aquesta peça de resina es no més un prototip, l’inici d’un projecte que no sabem on ens portarà, els camins del carakol són inescrutables”, ha dit de broma.



L’alcaldessa Marta Trenzano ha exercit com a amfitriona de l’acte i ha comentat: “Sempre associem l’art amb museus d’ambient sever però ací ens trobem amb una forma més divertida de creació que agraïm, esperem que aquesta col·laboració perdure en el temps”.



El taller Piñero fa vaixelles exclusives, però és capaç de produir conills arlequinados de la grandària d’una falla. El primer vincle entre el Taller Piñero i la dansa més representativa d’una festa que ha sigut declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco ha sigut pràcticament casual. Les possibilitats de futur estan obertes. Un dels lemes del taller Piñero és la possibilitat de donar cos a qualsevol somni.



Els representants de les associacions de muixerangers a penes han posat un però: “Hauria d’aprofitar les banyes del caragol per a representar les orelles del gorro de muixeranger”.