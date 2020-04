El CSIC llança un estudi genètic per a identificar el risc individual de desenvolupar formes greus de COVID-19

Connect on Linked in

El treball busca determinar les causes genètiques que alguns infectats no patisquen afectació clínica mentre que uns altres pateixen reaccions molt adverses a la malaltia



Existeixen pacients joves sense patologies prèvies que cursen formes greus de la malaltia per motius desconeguts



L’anàlisi compararà l’ADN de pacients amb infecció greu amb el d’altres lleus



Investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han posat en marxa un estudi genètic per a identificar el risc individual de desenvolupar formes greus de COVID-19. Els resultats podrien ajudar a previndre infeccions greus i a descobrir potencials tractaments.

“L’objectiu del nostre estudi és esbrinar per què alguns pacients infectats amb coronavirus (SARS-CoV-2) a penes pateixen afectació clínica mentre que uns altres desenvolupen formes molt greus de la malaltia COVID-19”, explica Anna Planas, investigadora del CSIC en l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB), que coordina el projecte INMUGEN. “L’edat avançada i la presència de malalties cròniques augmenten el risc de patir una reacció greu i necessitar ingrés en UCI i fins i tot de morir. No obstant això, també hi ha pacients més joves sense patologies prèvies que desenvolupen formes molt greus de la malaltia per motius actualment desconeguts. Pensem que la resposta podria estar en els gens”, afig.

“El projecte proposa estudiar gens d’immunitat innata (que és el sistema de defenses amb el qual naixem) per a explicar el major risc de cada persona a desenvolupar formes greus de la malaltia COVID-19”, explica Planas.

Existeixen xicotetes variacions genètiques en la població normal que poden determinar una capacitat diferent de les persones per a respondre a agressions causades per certes infeccions. “Per això estudiarem variacions genètiques enfocant-nos a gens d’immunitat innata”, precisa Planas. “Estudiarem l’ADN de pacients amb infecció greu i uns altres amb infecció lleu. Esperem que els resultats ajuden a identificar aquelles persones amb el risc d’emmalaltir greument, ja que són les que necessitaran major protecció. I també esperem que ens permeten trobar dianes moleculars per a possibles tractaments”, afig.

Aquest projecte és finançat pel CSIC i és un esforç col·laboratiu de diversos equips d’investigació multidisciplinàries. Obtindrem mostres de pacients de l’Hospital Clínic de Barcelona gràcies al suport i la col·laboració de diferents investigadors i serveis d’aquest hospital. També participa en el projecte el Dr. Israel Fernández-Cadenas de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, i els següents investigadors del CSIC: Jordi Pérez Tur, de l’Institut de Biomedicina de València; Marta López de Diego, del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC); Fuencisla Matesanz, de l’Institut de Parasitologia i Biomedicina López-Neyra, Granada; Lara Lloret, de l’Institut de Física de Cantàbria; Ignacio López Cabido, del Centre de Supercomputación de Galícia; i la pròpia doctora Planas.