El Cub de les Comarques de la Marina ha acollit la presentació de la Fira de les Comarques.

Connect on Linked in

A la presentació, Pilar Moncho, diputada de Turisme i Evarist Caselles, director del Patronat de Turisme de València han contat les novetats i activitats que es podran realitzar a la fira.

El Cub de les Comarques de La Marina ha acollit la presentació de la IV edició de la Fira de les Comarques que se celebrarà ben aviat a València.

L’objectiu d’aquesta fira està clar.

Com cada any que s’ha celebrat la fira, estarà situada tant a l’interior com a l’exterior de la plaça de Bous de València, elegida per ser un lloc de tràfic constant públic i per la seua proximitat a l’Estació del Nord. Hi haurà un total de 90 estands, 62 a l’exterior i la resta a l’interior de la plaça.

A la presentación, Pilar i Evarist ens han contat les novetats d’aquest any però també quines activitats podrem realitzar a la gran fira turística.

Actuacions, showcookings, tallers i demostracions seran protagonistes a la Fira de les Comarques que ens espera amb els braços oberts.