El Cub de les Comarques de València Turisme es reactiva per a divulgar la nova oferta turística de la província

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria protagonitza la reobertura de l’espai situat en la Marina amb la presentació de la seua campanya turística i cultural per a aquest estiu

El Cub de les Comarques de València ha recobrat hui la seua funció dinamitzadora, divulgativa i promocional de l’oferta turística de la província “des d’un espai privilegiat, tant per característiques com per ubicació, i obert a tots els municipis valencians, associacions i entitats que desitgen presentar les seues propostes a la ciutat de València per a arribar a un major públic”, ha destacat el diputat de Turisme, Jordi Mayor.



L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha protagonitzat la reobertura de l’espai, situat en la Marina de València, amb la presentació de la seua campanya d’activitats turístiques i culturals per a aquest estiu.



L’acte ha comptat amb la participació del Secretari Autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; el diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor; el director de València Turisme, Evarist Caselles; el director del Consorci de la Marina, Vicent Llorens, així com l’alcalde Robert Raga i la regidora de Turisme, Esther Gómez, que han donat compte de les noves propostes locals i del vídeo promocional.



Les activitats projectades per l’Ajuntament de Riba-roja, previstes per als mesos de juliol i agost, es desenvoluparan en col·laboració amb empreses locals de Camp de Túria per a generar economia, alhora, i consisteixen en visites culturals guiades al patrimoni històric i arqueològic de la població, a més de propostes gastronòmiques i la pràctica del turisme de naturalesa amb el descens en kayak pel riu Túria, rutes ciclistes pel Parc Natural del Túria, marxa nòrdica i albirament d’ocells o birding , entre altres propostes.