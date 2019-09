El CUMA aborda temes com el PGOU i les inundacions amb els nous regidors d’Urbanisme i Medi Ambient

Connect on Linked in

El Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) de l’Ajuntament de Godella es va reunir ahir per primera vegada en este nou mandat. Una sessió que va servir de presentació per als nous regidors d’estes dos àrees, Carles Duran (Urbanisme) i Natalia Garrido (Medi Ambient), així com per a repassar alguns temes que estaven damunt la taula abans de les vacances estivals.

El primer d’ells fou el projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució número 2 del sector 11, per al qual s’han rebut vint-i-set al·legacions signades per un total de cent setanta-huit persones. Esta informació serà transmesa a l’equip redactor, i es podrà aprovar la reparcel·lació definitiva un cop estiga aprovat el Pla de Reforma Interior, que actualment es troba pendent del dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

D’altra banda, per part de l’equip de govern es va donar compte de l’acord d’investidura, en el qual es va recollir que, per a la modificació pendent del Pla General d’Ordenació Urbana, es revisaria el sector 25-26, a fi de no superar els 356 habitatges i reduir fins a 32 els habitatges per hectàrea. En este acord també es va aprovar iniciar els tràmits per a la revisió integral del PGOU (Pla General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada). Amb l’objectiu d’avançar en este camp i agilitzar els tràmits de redacció dels plecs, les properes reunions del CUMA seran monogràfiques del PGOU.

Pel que fa a la problemàtica de la lluita contra les inundacions, la Conselleria ja ha adjudicat la redacció del projecte de connexió del Barranc dels Frares amb el Palmaret Alt. L’empresa adjudicatària tindrà un termini de dotze mesos per redactar este projecte. En esta sessió del CUMA es va acordar remetre als membres del consell el plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives, així com sol·licitar una reunió amb l’empresa adjudicatària un cop s’haja signat el contracte.

Per últim, per despatx extraordinari es va parlar de la proposta de l’associació de veïns del Clot de Barrabàs sobre la modificació de l’anell ciclista, de l’ordenança de l’arbratge a fi de constituir el consell assessor, i del nou reglament del funcionament del CUMA, que continuarà reunint-se cada segon dimarts de mes.