El curs comença amb normalitat a Xirivella

Nervis, molts. Ganes de tornar, més encara. Els centres educatius de Xirivella han fet realitat aquest matí un dels majors anhels des que es va declarar la pandèmia: reactivar pupitres i pissarres. La normalitat, dins de l’anomalia que suposen les màscares i les distàncies interpersonals, ha sigut la nota general en els col·legis i instituts del municipi. Les direccions docents han reportat un matí sense incidències en el retrobament de la comunitat educativa. Més de 3.000 alumnes d’Infantil, Primària i Secundària (1r i 2n d’ESO) estaven anomenats hui a Xirivella a la recuperació de les classes presencials.

El pla d’accessos segurs dissenyat per l’Ajuntament ha fet el seu paper, habilitant-se amplis espais a les portes de cada centre i senyalitzant-se itineraris d’entrada i eixida per a garantir els creus i esperes sense aglomeracions. “És important incidir en la corresponsabilitat de pares i mares; ningú pot oblidar que les mesures que pren el consistori perden la seua eficàcia si no estan complementades per les actituds individuals respecte a l’ús de màscara, la higiene, la distància interpersonal i, per descomptat, l’obligació de no portar als nostres fills al col·legi si presenten símptomes compatibles amb la Covid”, recorda l’alcalde Michel Montaner.

Certament, el compliment de les tres regles bàsiques contra la pandèmia ha sigut visible en tots els centres docents. Ara només queda que passen els dies i que l’alumnat es familiaritze amb la nova normalitat també en l’àmbit escolar. “En una pandèmia el risc zero no existeix, ni en els col·legis ni en cap altre espai d’ús comú, però si es treballa de manera coordinada s’aconsegueix minimitzar el risc”, apunta Encarna Martí, regidora d’Educació. “A Xirivella hi ha hagut una bona coordinació entre les AMPAs, les direccions docents, la Conselleria i l’Ajuntament”, destaca Martí. El govern municipal realitzarà durant les pròximes setmanes un seguiment pròxim de l’evolució del curs, recaptant opinions de tota la comunitat educativa.