El curs de guitarra elèctrica de l’Ajuntament d’Almussafes continua online

El professor, Jorge Lario, imparteix les classes a través de l’app Hangouts i proporciona el material complementari en pdf

Els 25 alumnes del curs de guitarra elèctrica impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes continuen la seua formació a través d’Internet durant el confinament. El reconegut músic Jorge Lario imparteix les classes gràcies a l’aplicació de videoconferències Hangouts i a l’enviament de documents pdf. Aquestes sessions, que es desenvolupen els dimecres, són les últimes de la temporada, atés que segons el calendari establit la present edició de la iniciativa conclou el pròxim 6 de maig.



El curs de guitarra elèctrica promogut per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes no s’ha detingut després de l’aprovació de l’estat d’alarma decretat amb motiu del coronavirus. Des que va començar el confinament, les classes s’estan impartint a través d’Internet gràcies a l’app Hangouts i en el seu horari habitual. Així, els 25 alumnes del taller participen telemàticament en les sessions, que se celebren els dimecres a la vesprada a les 16.30 h (nivell iniciació), les 17.30 h (nivell intermedi) i les 18.30 h (nivell avançat). Aquests dies estan afrontant la recta final de la present convocatòria, atés que el final de curs està previst per al pròxim 6 de maig.



“Desgraciadament moltes activitats han hagut de suspendre’s perquè no poden dur-se a terme si no és de manera presencial però unes altres, com aquesta, han seguit avant gràcies als avanços tecnològics i, per descomptat, a la disponibilitat del professor i de l’alumnat”, explica la regidora de Joventut, Belén Godoy.



El músic Jorge Lario, que és el responsable d’impartir aquestes classes des que van començar a oferir-se, en 2007, continua amb les seues explicacions a través d’aquest mètode i envia periòdicament material complementari en pdf davant la impossibilitat de repartir-lo en paper, com sol ser habitual quan les persones participants acudeixen al Centre d’Informació Juvenil, lloc on s’imparteix normalment el taller.



El curs de guitarra elèctrica, obert a totes les persones amb més de 12 anys, independentment del seu nivell de coneixements sobre aquest instrument musical, porta 13 anys en el calendari d’activitats de l’Ajuntament i des de llavors han format part del mateix més de 200 almussafenys y almussafenyes.