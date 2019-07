El CVCA va celebrar un acte solemne en la qual fins ara ha sigut la seua seu en el Palau de Justícia de València.

Connect on Linked in

El Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA) va celebrar divendres passat un acte solemne per al nomenament i presa de possessió dels nous consellers i conselleres, així com el comiat dels companys sortints que abandonen la institució després de la renovació de càrrecs. La cerimònia va tindre lloc en el saló d’actes de la fins ara seu del CVCA, situada en l’edifici del Palau de Justícia de València, que ara serà rehabilitat.

L’actual president del Consell Valencià, Antonio Esteban, va ser l’encarregat de donar començament a aquesta cerimònia amb la qual la institució ha volgut “retre homenatge als antics consellers pel seu treball i dedicació en els últims anys” que, a vegades, s’ha desenvolupat “en condicions adverses”, va afirmar el president. Així mateix, Esteban va aprofitar la seua intervenció per a destacar la necessitat que la institució que conjumina els huit col·legis d’advocats de la província “guanye més visibilitat davant la societat civil valenciana i davant els advocats i advocades, perquè alguns poc o res saben de la nostra labor i activitat”. El president del CVCA va afirmar que el paper del Consell en les negociacions relatives al Torn d’Ofici, que van començar fa ara tres anys, “no ha de limitar-se a dialogar amb la Conselleria” per a resoldre aquesta qüestió.

Seguidament, va pujar a l’estrada el que fins fa uns mesos ha sigut president de CVCA, Juan José Tortajada, qui va agrair la confiança depositada en aquests anys per al desenvolupament del càrrec de president i va afirmar haver treballat “de bona fe”. Tortajada, també va voler agrair a l’actual president, el lliurament de la placa commemorativa, un regal que sens dubte “guardaré com un grat record per al futur”, va finalitzar.

Després d’aquesta intervenció, el secretari del CVCA, José Soriano, va procedir a cridar als consellers sortints per a, d’un en un fer-los d’una placa commemorativa per la seua dedicació al Consell. Els nous membres, tant de la Comissió permanent de la institució com els electes, van prendre possessió del seu càrrec després d’imposar-los la medalla i pronunciar la fórmula de jurament o promesa per a l’exercici del seu lloc.

Per part del Col·legi d’Advocats de València van recollir la seua placa commemorativa els consellers sortints Pilar Colomer, Ángela Coquillat, Rafael Guía i Rafael Bonmatí, als qui van seguir els representants del Col·legi d’Advocats d’Alacant, els consellers sortints Gabriel Fillol i Rosa Milleiro; Antonio Llacer, del Col·legi d’Advocats d’Alzira va ser el següent, seguit de Mª Dolores García i Vitorino Villagrasa, del Col·legi d’Advocats de Castelló. En representació de ICA Elx va pujar a l’estrada Luis Antón Cano i Manuel Ramón Rives ho va fer en nom del Col·legi d’Advocats d’Oriola.

A continuació, va ser el torn dels nous consellers i conselleres, va començar la representant del Col·legi d’Advocats d’Alcoi, Samantha Navarro, seguida d’Encarnación Martínez-Tortillol de ICA Alacant; Bernardo Palomares i Manuel Mata, van pujar en representació de ICA Alzira i ICA Castelló, respectivament, i després d’ells Rosana Poveda, de Col·legi d’Advocats de Eleche, va recollir la medalla. Finalment van ser les conselleres entrants de l’ICAV, les últimes a prometre o jurar el seu càrrec: Ester Sanchís, Concepción Cortés, Ángela Coquillat, i Auxiliadora Borja.