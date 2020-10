El DAU d’Alcàsser reobri amb noves activitats per a la població jove

Print This Post

El Centre d’Informació Juvenil El DAU d’Alcàsser torna a obrir les seues portes a la població jove amb noves activitats com a futbolí, billar, ping-pong, jocs de taula o videojocs. Un espai de reunió on els i les joves del municipi podran gaudir de nous espais. I és que El DAU compta amb una zona de joc lliure, una zona audiovisual i una zona d’estudi amb Wifi i ordinadors d’ús lliure.



A més, aquest centre juvenil estrena horari i obri també a les vesprades. Així, El DAU estarà obert de dilluns a dijous de 17.15 a 21.00, els divendres de 15.00 a 21.00, i dissabtes i diumenges des de les 17.00 fins a les 21.00 hores. Tota la informació d’aquest espai estarà disponible a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’àrea de Joventut.



La inauguració del CIJ El Dau va tindre lloc, ahir, a les 17.00 hores. Així, i amb motiu de la seua reobertura, les primeres 50 persones a fer-se el carnet s’emportaran una motxilla personalitzada. Per això, tan sols serà necessari emplenar el formulari d’inscripció, enviar-lo al correu eldau@alcasser.es i entregar-lo físicament. Els menors de 18 anys hauran de comptar amb la signatura de la mare, el pare o el tutor legal.



Una vegada aconseguit el carnet, la població jove podrà gaudir de tots els espais del Dau, així com de la programació d’activitats. Eva Zamora, alcaldessa d’Alcàsser, s’ha mostrat satisfeta amb la reobertura d’aquest centre que «no només és un espai de trobada per als joves del municipi, sinó que diversifica l’oferta cultural i d’activitats per a la població jove».