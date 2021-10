El debat sobre l’Estat de la Ciutat se celebrarà el pròxim 11 de novembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de València Joan Ribó centrarà la seua intervenció en la recuperació econòmica i social de la ciutat després de la pandèmia

VALENCIA 2020-10-06 Sessió extraordinària. Debat sobre l’estat de la ciutat.

El debat de l’Estat de la Ciutat se celebrarà el pròxim dijous 11 de novembre, segons ha anunciat l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha explicat que la seua intervenció se centrarà a explicar tots els esforços que està fent la corporació municipal perquè la recuperació econòmica siga prompte un fet i la ciutadania “deixe enrere les terribles ferides de la pandèmia”.

Per cinquena vegada en democràcia, València acollirà el pròxim 11 de novembre el debat de l’Estat de la Ciutat, una “potent ferramenta de transparència i rendiment de comptes que este Govern va posar en marxa en el mandat anterior”, ha assegurat l’alcalde Joan Ribó en referir-se a esta important cita de valoració de les polítiques municipals.

L’alcalde ha convocat el debat de l’Estat de la Ciutat per al segon dijous del mes de novembre, una cita en la qual se centrarà, en paraules del mateix Joan Ribó, “en explicar a la ciutadania i a les forces polítiques que formen part de l’hemicicle els esforços d’esta corporació municipal en reactivar l’economia i deixar enrere, com més prompte millor, les terribles ferides que ha deixat la pandèmia en la societat valenciana”.

Recuperació i reconstrucció seran els dos eixos principals en els quals es recolzarà la intervenció de l’alcalde, que com ja és sabut, obrirà la sessió de debat a l’Hemicicle Municipal sense límit de temps. A continuació, intervindran els portaveus dels diferents grups polítics municipals, que ho faran en dos torns: el primer de 15 minuts; i el segon, de 8; i per ordre de menor a major representativitat. La sessió conclourà amb la intervenció de l’alcalde, que clausurarà el Ple de Debat sobre l’Estat de la Ciutat.

Aliats amb els fons Next Generation

Ribó ha assenyalat que aprofundirà en un discurs “amb molt de contingut econòmic” perquè la reactivació de l’economia de la ciutat “és la prioritat absoluta” del govern de coalició. “Crec que el compromís d’este govern amb la recuperació del benestar dels valencians ha quedat més que patent. No volem que cap persona es quede enrere per culpa de la pandèmia i insistirem en aquelles mesures que afavorisquen la reconstrucció del teixit social i productiu del cap i casal”, ha destacat el màxim responsable de la ciutat.

En este sentit, l’alcalde Joan Ribó assegura que un dels grans aliats de la ciutat de València en el futur immediat seran els fons europeus de reconstrucció Next Generation. “Durant el debat farem recompte de totes les actuacions que l’Ajuntament de València ha vinculat a l’arribada del finançament europeu, que són projectes amb una visió integral de la ciutat: des d’actuacions d’urbanisme i mobilitat, passant per temes d’emprenedoria, innovació, benestar social o digitalització, per citar-ne alguns”, ha significat.

D’altra banda, l’alcalde també ha recordat que en este segon debat de l’Estat de la Ciutat de l’actual mandat, cinqué si es compten les dos etapes del govern de coalició, tindrà especial rellevància “aquelles mesures encaminades a recuperar la vella normalitat”. “Una vegada les autoritats sanitàries han certificat la millora de la situació epidemiològica de la població, gràcies a l’importantíssim esforç de l’Administració per a aconseguir un elevat nivell de vacunació, hem de centrar-nos a recuperar aquelles coses que eren senyera de la vella normalitat, com la recuperació de l’espai públic, la millora de la sostenibilitat ambiental a través del nombre més gran d’accions possibles o el foment de la igualtat d’oportunitats, amb potents programes d’inclusió social”, ha explicat Joan Ribó.

La cita de l’11 de novembre serà també important “per a donar a conéixer alguns dels nous reptes que ens hem marcat en el govern municipal”, però també “per a rendir comptes amb la ciutadania”, ha assegurat l’alcalde, que farà una exposició de totes aquelles mesures “que s’estan portant a terme en els diferents barris i pobles de la ciutat”, sense evitar les qüestions que més preocupen a l’actual executiu municipal, “com l’escletxa en la convivència que s’ha obert en alguns barris, on ja estem posant en marxa mesures per a recuperar la cohesió social”.

L’alcalde de València també espera que fruit de l’exposició i confrontació d’idees amb la resta de grups municipals, “el debat siga el més constructiu possible i s’aprope al diàleg, perquè precisament això és el que necessitem ara, unir forces per a la reconstrucció”.