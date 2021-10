El Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira i la seua Junta de Govern van presentar en el museu MUMA d’Alzira el llibre “Tesón y Firmeza”

Connect on Linked in

El divendres 1 d’octubre el Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira i la seua Junta de Govern van presentar en el museu MUMA d’Alzira el llibre “Tenacitat i Fermesa”, llibre que l’Il·lustre.

Col·legi d’Advocats ha editat en commemoració dels seus 175 anys i que mostra els diferents esdeveniments que la ciutat d’Alzira i els seus Advocats van abordar durant més de cent anys d’història, moments difícils i moments dolços que el llibre desgrana. “Tenacitat i Fermesa” ha sigut escrit tant en castellà com en Valencià per l’Historiador Carlos Tormo Camallonga i patrocinat per l’Excm. Ajuntament d’Alzira i per l’entitat Banc de Sabadell.

A la presentació del llibre van assistir Autoritats com la Directora General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, Angels Bixquert, la Secretària del Departament de Dret Financer i Història del Dret de la Universitat de Dret de València, Pilar Garcia, autoritats de l’àmbit Jurídic i Fiscal d’Alzira, de l’Ajuntament d’Alzira i d’Algemesí, de la Mancomunitat i els Advocats d’aquest Il·lustre Col·legi.



El secretari del Col·legi Clara Real Furió va conduir l’acte de presentació i va donar pas a diverses autoritats que amb les seues paraules van abrigallar la presentació del llibre “Tenacitat i Fermesa “. L’historiador i escriptor del Llibre Carlos Tormo va narrar anècdotes sobre el complicat que va ser l’elaboració del llibre, ja que es va escriure en ple confinament degut a la pandèmia que estem vivint.

L’acte el va tancar el Degà Agustín Ferrer donant les gràcies a Carlos per aquesta creació i a tots els assistents, però sobretot es va dirigir a la Directora General Angels Bixquert posant l’accent en el Palau de Justícia que tan necessari és en el nostre partit Judicial.