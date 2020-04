El departament de comunicació de l’Ajuntament d’Alaquàs registra un total de 190 publicacions emeses des de l’inici de l’estat d’alarma i una agenda d’oci que supera les 300 propostes oferides.

Print This Post

Les xarxes socials de l’Ajuntament continuen registrant un important repunt en el nombre d’usuaris i usuàries que han triat els canals oficials per mantindre´ls informats. Durant l’últim mes, el nombre de subscripcions ha augmentat un 30% al canal de YouTube (SOMTV) arribant a aconseguir 655 seguidors i seguidores.

Es compleixen 46 dies de l’inici de la quarantena establida per l’Estat d’Alarma i l’equip de Comunicació, uns dels pilars fonamentals com a nexe d’unió entre l’Ajuntament d’Alaquàs i la ciutadania, fa balanç de la informació que ha sigut emesa durant aquestos dies mitjançant un servei informatiu inninterrumput que es va marcar com a objectiu arribar al major nombre de veïns i veïnes.

Fent ús de les diferents possibilitats que ofereixen les xarxes socials de les que disposa l’Ajuntament (Facebook, Instagram, Twitter i WhatsApp Municipal), han sigut registrats 190 enviaments d’informació relativa a l’estat d’alarma, entre les que destaquen Notes Informatives, Comunicats Oficials i decrets (d’àmbit municipal i autonòmic), tots acompanyats per un total de 43 cartells amb informació d’interès per a la ciutadania. Han sigut enviades a més, en format vídeo, un total de 15 gravacions d’elaboració pròpia i material realitzat per altres administracions.

A aquestes dades cal afegir la publicació diària d’una nodrida agenda d’oci que va ser creada per oferir una alternativa d’entreteniment durant el temps de confinament. Concretament han sigut compartides 307 propostes d’oci entre les que trobem: 48 sessions d’esports protagonitzades pels monitors i monitores municipals, 26 manualitats i tallers, 6 Jocs per gaudir en família, 36 propostes teatrals de la mà de les companyies locals, 36 propostes museístiques amb passejos virtuals, musica, formació…entre altres iniciatives que podràs consultar a la nostra web municipal:

Aquestes propostes d’oci han comptat amb una molt positiva resposta per part dels usuaris i usuàries de les xarxes, de fet actualment les dades indiquen un notable ascens en el nombre de subscriptors a subscriptores al canal de YouTube. Durant l’últim mes s’ha registrat un ascens de noves subscripcions arribant a aconseguir 655 seguidors i seguidores, amb una mitja de 400 visualitzacions diàries. Les estadístiques indiquen que la mitjana d’edat dels seguidors oscil·la entre els 35 i 44 anys.

Cal destacar que gràcies a la participació ciutadana, que ens han fet arribar els seus dibuixos (Secció Imagina Alaquàs), i instantànies (Secció Alaquàs en Imatges)hem compartit 10 carpetes amb 328 dissenys. Tu també pots fer arribar les teues propostes enviant-les als següents correus:

Participa contant-nos com estàs vivint aquestos dies. Només has de fer-nos arribar una foto amb el teu dibuix, cartell, poesia, rima, conte… a través de la nostra adreça de correu electrònic:

imaginaalaquas@alaquas.org

A més:

Troba la inspiració Fes una foto Puja-la a Instagram amb el hashtag #joemquedeacasaalaquàs Etiqueta a @SomAlaquàs També pots enviar-les a joemquedeacasa@alaquas.org