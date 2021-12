El Departament de la Ribera administra més de 4.500 dosis en quatre dies de vacunació sense cita

Print This Post

Els dies 31 de desembre i 3, 4 i 5 de gener es posarà un altre punt de vacunació sense cita en el centre comercial de Carcaixent

Es vacunarà, preferentment, a majors de 12 anys que encara no han rebut la primera o segona dosi, així com a majors de 60 anys de la seua dosi de reforç

El Departament de Salut de la Ribera ha administrat més de 4.500 dosis en els quatre dies de vacunació sense cita prèvia que ha dut a terme en tres centres comercials de la comarca esta setmana.

S’ha vacunat, preferentment, a persones majors de 12 anys que, per qualsevol motiu, encara no havien rebut la primera o segona dosi, així com a majors de 60 anys de la dosi de reforç.

Davant el bon acolliment mostrat per part dels ciutadans esta setmana, el Departament de Salut de la Ribera ha decidit ampliar la vacunació sense cita prèvia al dia de demà, 31 de desembre, i als dies 3, 4 i 5 de gener. Esta vacunació es durà a terme en el centre comercial de Carcaixent, en horari de 10 a 19 hores, a excepció del dia 31 de desembre, en el qual els equips sanitaris acabaran a les 14 hores.

Vacunació en col·lectius professionals que van rebre AstraZeneca

Així mateix, la propera setmana, el Departament de la Ribera començarà la vacunació de col·lectius professionals que van rebre les dosis d’AstraZeneca fa més de 3 mesos.

Es tracta, bàsicament, de professors residents a la comarca, així com de professionals administratius i de treballadors d’altres serveis que desenvolupen la seua activitat en els centres docents. Tots ells han estat citats mitjançant un SMS, indicant-los el dia, hora i lloc de la vacunació.

En concret, seran els centres de salut de l’Alcúdia, Sueca i Alzira II els que acolliran este procés, l’objectiu del qual és que els professionals dels col·legis i instituts de la comarca s’incorporen de les seues vacances de Nadal havent rebut la seua dosi de reforç.