El Departament de la Ribera forma en autocures de salut a una trentena de pacients i professionals

El Departament de Salut de la Ribera ha format en autocures de salut a una trentena de pacients i professionals, en el marc del “Programa Pacient Actiu” de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.



A través de 6 tallers, portats a terme al llarg de 6 setmanes de manera simultània a Carlet i Sueca, les persones assistents han intercanviat coneixements i compartit experiències sobre les seues malalties cròniques, amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida.



Així, a més de professionals vinculats amb la promoció de la salut, estos tallers han comptat amb l’assistència de persones que pateixen malalties cròniques com diabetes, malalties cardiovasculars, respiratòries o amb dolor crònic o altres malalties físiques o mentals de llarga durada. També hi han assistit cuidadors de persones depedents.



Segons ha destacat Joan Paredes, subdirector mèdic del Departament de Salut de la Ribera, “els principals objectius d’estos tallers és que els assistents aprenguen a millorar les seues habilitats, motivació i confiança per manejar els símptomes de la malaltia, però també adquirir hàbits de vida saludables, millorar la comunicació amb els professionals sanitaris i cumplir millor amb les recomanacions i tractaments”.



“La clau d’este Programa és que es tracta d’una formació entre iguals, de manera que els assistents no només han après de mà d’altres persones que tenen els seus mateixos problemes de salut sinó que, a més a més, ells mateixos podrán, a la seua vegada, acreditar-se per compartir l’après amb altres pacients i professionals”, ha assenyalat Paredes, qui ha afirmat que “amb esta comunicació de tu a tu es pretén complementar l’enfocament tradicional on únicament és el professional sanitari l’encarregat de formar el pacient en la millora de la seua salut”.



Així, els tallers han estat impartits per dues persones, un professional i un pacient, que han estat formats prèviament i acreditats per la Universitat de Stanford, principal referència mundial en educación en autocures per persones no professionals.



Adequar l’alimentació, manejar el dolor, augmentar el nivel d’activitat física o controlar l’estat d’ànim i la manera en què la malaltia influeix en les relacions personals són alguns dels aspectes abordats durant els tallers.



El Programa s’ha dut a terme en col·laboració amb l’àmbit municipal i associatiu de Carlet i Sueca. En finalitzar la formació, les persones assistents han rebut un diploma acreditatiu del Centre de Salut Pública d’Alzira.