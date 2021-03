El Departament de la Ribera i diverses biblioteques de la comarca elaboren un catàleg de lectures per a generar salut i benestar en professionals sanitaris

Connect on Linked in

Inclou llibres de ficció que poden acompanyar als professionals en determinades situacions i la necessitat d’evasió després d’intenses sessions de treball

El Departament de Salut de la Ribera i les 14 biblioteques de la comarca que integren la xarxa “Biblioteques inquietes de la Ribera” –L’Alcúdia, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benimodo, Carlet, Corbera, El Perelló, Guadassuar, Llombai, Manuel, Polinyà i Sollana-, han elaborat un catàleg de lectures per a generar salut i benestar en professionals sanitaris.

Segons ha destacat Joan Paredes, subdirector mèdic del Departament de Salut de la Ribera, “l’objectiu d’este catàleg és el de posar a la disposició dels professionals de la salut una sèrie de llibres que els ajude a superar les situacions de tensió i estrés a les quals s’enfronten en la seua activitat diària, i que s’han vist agreujades en l’últim any a causa de la pandèmia de coronavirus, però també que els acompanyen en diferents moments o situacions vitals”.

Així, els llibres que han seleccionat les biblioteques de la comarca no són llibres d’autoajuda, sinó llibres de ficció, “recomanats segons les circumstàncies en les quals es troben els professionals, marcades per l’ansietat, les pèrdues, les emocions negatives, la cerca de calma o la necessitat de desconnectar davant situacions estressants”, ha afirmat Lucía Shaw, bibliotecària de Manuel.

D’esta manera, com han explicat Teresa Gomis i Eduard Gay, bibliotecaris de Guadassuar i Polinyà de Xúquer, respectivament, “el catàleg està integrat per obres que abasten tots els gèneres i que provenen de la literatura valenciana, espanyola i universal”, com “La bona sort”, de Rosa Montero, “recomanada per a deixar arrere pors i culpes”; “Perquè t’estime, que si no…”, de Carles Alberola, “per a moments en els quals es necessita somriure i desconnectar”, “La nit de la usina”, d’Eduardo Sacheri, “per a situacions en les quals necessitem un impuls per a perseguir els nostres somnis”, o “El café de la granota”, de Jesús Moncada, “amb humor, ironia i molta tendresa”.

Segons el subdirector mèdic del Departament de Salut, “amb este catàleg es pretén orientar i acompanyar als professionals a l’hora de triar lectures que poden ser un complement que els ajude a millorar la seua salut i benestar”.

Este catàleg “és un primer pas per a desenvolupar una segona edició, en la qual ja s’està treballant, i que anirà dirigida a la població de la comarca, a fi que també puga recomanar-se la lectura des dels mateixos centres de salut i consultoris, com una ajuda per a superar més fàcilment els problemes de salut”, ha afirmat Paredes.

Cal destacar que el catàleg recull, igualment, en quines biblioteques municipals poden els professionals sanitaris trobar els llibres, així com la seua disponibilitat a través de eBiblio (la plataforma pública de préstec en format electrònic i audiollibres).