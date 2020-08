El Departament de Salut de la Ribera aborda les seqüeles físiques i respiratòries dels pacients COVID-19 amb exercicis de fisioteràpia

Connect on Linked in

‘Programa de Fisioteràpia COVID-19 en Atenció Primària’



El programa està dirigit a pacients als quals els efectes de la malaltia impedeixen realitzar activitats quotidianes, com caminar o vestir-se

Els pacients han de realitzar els exercicis, que aniran incrementant-se en dificultat, dues vegades al dia durant tota la setmana

El Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació del Departament de Salut de la Ribera ha posat en marxa, en els centres de salut de la comarca, un programa d’exercicis dirigit a rehabilitar les seqüeles respiratòries i motrius que presenten pacients que han estat ingressats per COVID-19 en els últims mesos.



Segons ha destacat el fisioterapeuta adjunt del Servei de Fisioteràpia, Vicente Matoses, “hem desenvolupat este programa d’exercicis davant la necessitat d’ajudar a pacients als quals els efectes derivats de la malaltia els impedeixen realitzar activitats quotidianes, a recuperar la funcionalitat i la condició física que tenien abans de patir el COVID-19”.



Així, les seqüeles més freqüents que presenten estos pacients són la feblesa muscular i problemes derivats de l’afectació pulmonar, com la fatiga.



“Estos pacients arriben a nosaltres a través de la Unitat de Documentació Clínica de l’Hospital de la Ribera, que ens remet a totes les persones que han estat ingressades en el centre hospitalari per COVID-19, però també ens remeten pacients els serveis de Pneumologia, Geriatria i Medicina Interna i els centres d’Atenció Primària”, ha assenyalat Matoses, qui ha destacat que “després de l’avaluació de la seua situació física i respiratòria, incloem en el programa només a aquells pacients als quals la malaltia els impedeix dur a terme activitats de la vida quotidiana, com caminar o vestir-se”.



D’esta forma, els pacients són classificats, segons el seu grau d’afectació, en lleus i moderats, per als quals s’han dissenyat sengles plans d’exercicis tant respiratoris com motrius.



D’esta forma, entre els respiratoris s’inclouen exercicis dirigits a millorar la respiració diafragmàtica i l’expansió toràcica així com exercicis de drenatge bronquial en el cas de pacients que tinguen dificultats per a l’expulsió de secrecions. Pel que fa als exercicis motrius, estos estan dirigits a millorar la força tant dels membres superiors com dels inferiors, l’equilibri i a desenvolupar la capacitat de deambulació.



Desenvolupament del programa



Un dia a la setmana, el fisioterapeuta del centre de salut es reuneix amb el pacient, acompanyat, sempre que siga possible, d’algun familiar, per a realitzar i pautar els exercicis que el pacient haurà de repetir, dues vegades al dia durant tota la setmana, en el seu propi domicili. Sempre que siga possible, el fisioterapeuta anirà incrementant la dificultat d’estos exercicis.



“En cas que el pacient no puga acudir al centre de salut, per la seua pròpia incapacitat per a moure’s o per condicionants externs a ell, la sessió amb el fisioterapeuta podrà ser compartida amb un familiar, que serà l’encarregat de recollir el pla d’exercicis que el pacient desenvoluparà en el seu domicili durant la setmana següent”, ha afirmat Matoses.



El programa té una duració de 3, 4 o 5 setmanes consecutives, en funció de l’evolució del pacient. Una vegada finalitzades les sessions dirigides pel fisioterapeuta, el pacient haurà de continuar realitzant els exercicis en el seu domicili de manera autònoma, alhora que el fisioterapeuta realitzarà un seguiment telefònic de la seua evolució fins a la seua alta definitiva del programa.