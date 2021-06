El Departament de Salut de la Ribera aconsegueix els 20.000 seguidors en la seua pàgina oficial de Facebook

Print This Post

En només 3 anys, les publicacions de la Ribera han aconseguit un abast total de 2,8 milions de persones amb més de 50.000 comentaris

La pàgina de Facebook compta amb seguidors en països com l’Argentina, els Estats Units, Portugal, França o Colòmbia

Des de l’inici de la pandèmia de covid-19, la pàgina ha multiplicat per quatre el seu nombre de seguidors

El Departament de Salut de la Ribera ha superat, recentment, els 20.000 seguidors en la seua pàgina oficial de Facebook (@DSlaRibera), un indicador que el situa entre els hospitals públics de la Comunitat Valenciana amb major repercussió en este àmbit.

En este sentit, des que l’1 d’abril de 2018 es posara en marxa la pàgina en esta xarxa social, les publicacions del Departament de Salut de la Ribera han aconseguit un abast total de 2,8 milions de persones, amb prop de 1,5 milions d’interaccions i més de 50.000 comentaris.

Huit de cada 10 seguidors d’esta pàgina són dones, amb edats compreses predominantment entre els 35 i els 54 anys. La major part dels seguidors resideixen a Alzira i València, seguits dels residents a Sueca, Algemesí i Carcaixent.

Cal destacar que la pàgina de Facebook de la Ribera també compta amb seguidors fora de les fronteres espanyoles, en països com l’Argentina, els Estats Units, Portugal, França o Colòmbia, entre altres.

Segons ha afirmat la gerent del Departament de Salut de la Ribera, la Dra. Liliana Fuster, “la nostra pàgina de Facebook s’ha convertit en una poderosa eina de comunicació amb pacients i usuaris; a través d’ella, ens arriben agraïments, suggeriments o dubtes i també nombrosos missatges d’ànim i suport, com els que estem rebent des de l’inici de la pandèmia de coronavirus”.

A través de la seua pàgina oficial de Facebook, la Ribera comparteix diàriament tant notícies i informació institucional com a consells de promoció de la salut, recomanacions per a la prevenció de la malaltia, vídeos, infografies i històries personals de pacients que han superat la seua malaltia. Així mateix, la Ribera utilitza esta eina de comunicació per a sumar-se periòdicament a la commemoració dels dies nacionals o mundials més assenyalats (càncer, Alzheimer o contra la violència de gènere), amb l’objectiu de sensibilitzar a la població en temes relacionats amb la salut, el benestar o la societat.

“En la nostra pàgina de Facebook difonem un contingut de salut molt responsable i treballat, al qual intentem donar un enfocament original, nou i actual, que ens permeta connectar amb la població.”, ha explicat la Dra. Fuster.

Un altaveu fiable contra el virus

En este sentit, des de l’aparició del covid-19, la pàgina de Facebook del Departament de Salut de la Ribera ha vist multiplicat el seu nombre de seguidors per quatre.

Segons la Dra. Fuster, “això respon al fet que, des de març de 2020, la nostra pàgina s’ha posicionat com un aliat informatiu de les fonts oficials gestores d’esta crisi: el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública”.

Així, la Ribera ha compartit, al llarg d’esta pandèmia, mesures i recomanacions per a la prevenció de contagis, la normativa oficial i les restriccions vigents, tant d’àmbit nacional com autonòmic. “En la lluita contra el coronavirus, la nostra pàgina de Facebook s’ha convertit en un altaveu amb contingut saludable, fiable i de referència per a la població”, ha assenyalat la gerent del Departament de Salut.