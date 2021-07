El Departament de Salut de la Ribera prioritza la valoració telefònica de la demanda en els centres d’Atenció Primària

Print This Post

Es tracta d’una mesura de prevenció que es recomana sempre que la incidència és superior a 100 casos/100.000 habitants

L’objectiu d’esta mesura és garantir l’assistència sanitària i reforçar les tasques encaminades a contindre els contagis, com la realització de PCR i la continuació de la vacunació

Des del Departament de Salut s’apel·la a la responsabilitat de la ciutadania per a evitar la propagació del virus

El Departament de Salut de la Ribera ha començat a prioritzar la valoració telefònica de la demanda, als usuaris dels centres d’Atenció Primària. Es tracta d’una mesura que s’adopta davant l’increment de casos de coronavirus que s’està registrant a la comarca en els últims dies.

Això suposa que els pacients que sol·liciten cita prèvia seran valorats telefònicament per un professional sanitari, que programarà l’atenció presencial que siga necessària, en l’horari i ubicació més apropiats.

Així mateix, els centres d’Atenció Primària activaran, de manera progressiva, la valoració presencial de la demanda. En conseqüència, els pacients que acudisquen als centres, seran valorats de manera presencial per un professional sanitari, que informarà els usuaris sobre el funcionament del centre, detectarà la presència de símptomes o contactes estrets i distribuirà l’entrada de pacients, per a agilitar la seua circulació i garantir que romanen en el centre el temps estrictament necessari.

Estes mesures de prevenció estan recomanades sempre que la incidència de la malaltia supera els 100 casos per cada 100.000 habitants.

En este sentit, estes mesures s’han adoptat ja en els centres sanitaris de Benifaió (391 casos/100.000 habitants), Sollana (268 casos/100.000 habitants), Almussafes (291 casos/100.000 habitants), Carlet (258 casos/100.000 habitants) i Cullera (234 casos/100.000 habitants). I és previsible que s’amplie a altres centres de salut i consultoris en funció de l’evolució epidemiològica dels municipis.

Estes mesures s’acompanyen de la ja existent del cribratge covid, realitzat per personal sanitari, de les persones que entren en els centres d’Atenció Primària per a assegurar la distribució de pacients en els circuits assistencials i evitar que accedisquen usuaris contagiats sense haver pres les oportunes precaucions.

L’objectiu d’estes accions és el de garantir l’assistència sanitària en tota la xarxa d’Atenció Primària, evitant una major exposició dels usuaris i també del personal sanitari a possibles contagis que pogueren deixar sense personal als centres de salut. Cal destacar, en este sentit, que, encara que el personal sanitari i part de la població ja estan vacunats, la vacunació no evita els contagis i que, en l’actualitat, existeixen ceps de coronavirus amb una major transmissibilitat.

Així mateix, amb estes mesures es pretén reforçar les tasques encaminades a contindre els contagis, com la realització de PCR a pacients amb símptomes i contactes estrets i el seguiment de persones contagiades, així com la continuació de les labors de vacunació i la priorització de l’atenció de les patologies urgents.

Una vegada més, des del Departament de Salut de la Ribera es vol apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania per a evitar la propagació del virus, recordant l’assumpció de les mesures de prevenció bàsiques: ús de la màscara en espais tancats i llocs oberts on no es puga mantindre la distància de seguretat, rentada freqüent de mans, distància d’almenys 1,5 metres amb altres persones, ventilació dels espais tancats i limitació del nombre de contactes.