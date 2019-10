El Departament de Salut de la Ribera celebra el seu VIII Cicle de Salut Mental i Cinema

Print This Post

Els estereotips que envolten els adolescents i el trastorn bipolar centraran esta vuitena edició

El Departament de Salut de la Ribera iniciarà esta setmana la vuitena edició del seu Cicle de Salut Mental i Cinema, amb el qual pretén informar i sensibilitzar la societat sobre diferents trastorns i problemes de caràcter psicològic. Serà el proper divendres, dia 4, a Alzira, en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora cada 10 d’octubre.



L’edició d’enguany, organitzada en col·laboració amb els ajuntaments d’Alzira i Sueca, i les associacions Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa (AFEMRB) i Familiars para los Drets del Malalt Mental (AFARADEM), abordarà els estereotips que envolten els adolescents, aprofundint en la riquesa de les diferències, i en el trastorn bipolar, a través d’una perspectiva integradora.



Per a això, el Cicle s’ha articulat al voltant de la projecció de dues pel·lícules, ‘Els avantatges de ser un marginat’, sobre un jove tímid i inadaptat que s’ha d’enfrontar a assumptes com l’amistat, els conflictes familiars, les primeres cites, el sexe o les drogues, i “Infinitely polar bear”, que narra la història i les dificultats d’un pare amb trastorn bipolar que, per problemes familiars, ha d’assumir la paternitat de les seues precoces i sensibles xiquetes.



La Casa de la Cultura d’Alzira acollirà la projecció d’estes pel·lícules els dies 4 i 11 d’octubre, respectivament, mentre que la Casa de la Cultura de Sueca ho farà els dies 18 i 25 d’octubre.



Segons ha destacat el cap del Servei de Psiquiatria del Departament de Salut de la Ribera, José Enrique Romeu, “a partir d’esta vuitena edició dedicarem sempre una de les projeccions a adolescents; això suposa una inversió en promoció de la salut mental, ja que este grup de població té més capacitat que qualsevol altre a l’hora d’estendre valors entre iguals, cosa que és especialment important a l’hora de reduir l’estigma social i els estereotips”.



En este sentit, cal destacar que alumnes del “Programa per a la reducció de l’estigma en la diversitat funcional”, que es porta a terme a Sueca, per part de AFEMRB, els serveis socials del municipi i la Unitat de Salut Mental Infantil i Adolescent (USMIA) del Departament de Salut de la Ribera, participaran activament en esta vuitena edició del Cicle de Salut Mental i Cinema.



L’entrada a estes sessions és lliure i gratuïta, i després de la projecció de cadascuna de les pel·lícules tindrà lloc un col·loqui moderat per professionals del Departament de Salut de la Ribera.