El Departament de Salut de la Ribera dóna la benvinguda a 23 nous residents

Altres 23 residents han completat enguany la seua formació

Més de 300 professionals han triat la Ribera en els últims 15 anys per

cursar la seua Formació Sanitària Especialitzada

L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit este dimarts, 28 de maig, l’acte de benvinguda als seus nous residents.

Es tracta de 18 Metges Interns Residents (MIR), 1 Farmacèutic Intern Resident (FIR) i 4 Infermers Interns Residents (EIR), que es formaran com a especialistes tant a l’Hospital d’Alzira com als centres d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera.

La presentació de l’acte ha anat a càrrec de la gerent del Departament de Salut de la Ribera, Liliana Fuster, que ha estat acompanyada del cap d’estudis i president de la Comissió de Docència del Departament, José Alberto López.

Fuster ha donat l’enhorabona als nous residents i els ha instat a “aprofitar al màxim estos anys de formació, que us van a fer créixer com a professionals i com a persones”.

Així, la Gerent ha recordat “l’excel·lència dels professionals amb què compta el Departament de Salut de la Ribera” i ha animat els futurs especialistes a aprofitar-se al màxim “de tot el coneixement i el potencial humà” que estarà al seu abast durant la seua formació.

Entre els 23 residents que ha acollit hui la Ribera, 4 cursaran l’especialització en Medicina Familiar i Comunitària, 2 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2 Pediatria, 2 Radiodiagnòstic, 1 Anestesiologia i Reanimació, 1 Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, 1 Farmàcia Hospitalària, 1 Medicina Intensiva, 1 Medicina Interna, 1 Microbiologia i Parasitologia Clínica, 1 Obstetrícia i Ginecologia, 1 Oftalmologia, 1 Psiquiatria, 3 EIR d’Obstetrícia i Ginecologia i 1 EIR de Salut Mental.

Cal destacar que el 78% dels nous residents incorporats són dones i el 22% homes.



Amb la incorporació dels nous residents, 308 professionals han triat la Ribera en els últims 15 anys per dur a terme la seua Formació Sanitària Especialitzada, 84 dels quals es troben actualment cursant-la. Segons ha destacat José Alberto López, “esta quantitat de residents ens demostra que la formació sanitària especialitzada té molt de futur en el nostre Departament de Salut, especialment ara, quan el Ministeri de Sanitat acaba d’acreditar-nos noves especialitats i noves places per a l’any 2020”.

Comiat dels nous especialistes

Durant el mateix acte celebrat este matí a l’Hospital d’Alzira, s’ha acomiadat als 23 residents que han finalitzat la seua especialització enguany a la Ribera, als quals la Gerent els ha desitjat “un futur professional exitós i gratificant”, i a qui ha recordat que “el pacient és el centre del sistema i és al seu servei al que heu de posar el coneixement i l’experiència adquirida, però també la formació humana que heu rebut durant la vostra residència”.

L’acte ha finalitzat amb el lliurament del Premi al Millor Resident 2018-2019, que s’atorga d’acord amb la qualificació en l’avaluació anual, l’activitat científica i docent i la popularitat del premiat entre els seus companys residents, i que ha recaigut en Borja Espinosa, resident de tercer any de l’especialitat de Medicina Interna.