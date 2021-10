El Departament de Salut de la Ribera dona la benvinguda a 240 estudiants de grau i de cicles formatius en pràctiques assistencials

Print This Post

L’objectiu del Curs d’Acolliment és el d’informar i orientar els estudiants que desenvoluparan les seues pràctiques en el Departament de Salut, per a facilitar el seu procés de formació

El Departament de Salut de la Ribera ha celebrat un Curs d’Acolliment per als estudiants de grau i dels cicles formatius de Formació Professional que realitzaran les seues pràctiques en el centre hospitalari durant els pròxims mesos.

Així, un total de 240 estudiants dels graus d’Infermeria i Fisioteràpia i de cicles formatius de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAE), Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Radioteràpia, han assistit a este curs amb el qual el Departament de Salut pretén facilitar el seu procés de formació i que s’ha realitzat per videoconferència com a mesura de prevenció enfront del Covid-19.

Estos estudiants realitzaran les seues pràctiques tant a l’Hospital d’Alzira com en els centres d’Atenció Primària del Departament de Salut, on abordaran accions assistencials, de prevenció i promoció de la salut i salut comunitària.

D’esta manera, els assistents han rebut informació sobre aspectes com les mesures de prevenció enfront del coronavirus, la cartera de serveis del centre hospitalari, la prevenció de riscos laborals, la qualitat i la seguretat clínica del pacient, les eines de comunicació amb les quals compten en el Departament de Salut i el funcionament de determinats serveis amb els quals mantindran contacte durant el seu període de pràctiques.

Segons ha destacat la Direcció d’Infermeria del Departament de Salut de la Ribera, “este curs d’acolliment per a estudiants es realitza a imatge del qual s’organitza per als professionals de nova incorporació, ja que l’experiència ens